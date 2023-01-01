Пригодится и пиво, и ром, и коньяк: топ-5 рецептов коктейлей из шампанского
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Добавляя другие напитки, сок и фрукты, обычное шампанское можно превратить в нечто особенное
Какой Новый год может обойтись без шампанского? Этот напиток – один из символов начала нового периода для нас. И мало какое праздничное застолье проходит по крайней мере без бутылочки этого игристого вина. А некоторые любят настолько хорошо запастись такой "шипучкой", что запасы алкоголя потом просто некуда девать.
Если вы относитесь ко второй категории, мы для вас кое-что подготовили. Из шампанского, оставшегося после встречи Нового года 2023 года, можно приготовить несколько очень интересных коктейлей. Некоторые рецепты, которые предлагает УНИАН, выглядят несколько странно, но пробовать такое или нет — решать только вам.
Топ-5 коктейлей с шампанским:
- Ликер с шампанским — коктейль "Мимоза"
- Коктейль с пивом и шампанским "Золотой бархат"
- Коктейль из шампанского с клубникой "Шампань Ice"
- Коктейль из шампанского с коньяком "Персиковая дымка"
- Коктейль с шампанским и ромом — "Воздушная почта"
Общие рекомендации по приготовлению коктейлей:
- ни в коем случае не встряхивайте шампанское, если наливаете его в шейкер – если нужно все перемешать, то аккуратно сделайте это ложкой;
- лучше использовать высокие бокалы, объем которых на 20-30% больше объема коктейля;
- не используйте дешевое шампанское, иначе вкус коктейля будет ужасающим и никакие другие ингредиенты его не спасут.
Коктейль "Мимоза" с шампанским и ликером
- апельсиновый ликер — 20 мл
- сахар – 1 ст.л.
- шампанское — 150 мл
- апельсиновый сок — 50 мл
Берем небольшую глубокую тарелку, наливаем в нее 10 мл ликера. В блюдце насыпаем сахар. Окунаем края бокала сперва в ликер, а затем в сахар — у вас должен получиться сахарный ободок. Затем нужно поставить бокал вертикально, налить еще 10 мл ликера, сок и игристое вино и аккуратно перемешать ложкой. По желанию этот коктейль можно украсить апельсиновой цедрой.
Коктейль с пивом — "Золотой бархат"
- шампанское — 100 мл
- светлое пиво — 100 мл
- ананасовый сок — 25 мл
Нужно взять высокий бокал, налить в него светлое пиво, затем добавить сок. Не перемешивайтесь! Сверху приливаем 100 мл шампанского. Подавать следует без льда, но с трубочкой.
Коктейль из шампанского с клубникой "Шампань Ice"
- шампанское — 50 мл
- пломбир – 100 г
- клубника — 50 г
- мята — 2-3 листика
Нарезать клубнику большими кусочками, мелко порвать мяту. Смешать в большом бокале их вместе с мороженым. Добавить 50 мл шампанского, пить через трубочку.
Коктейль из шампанского с коньяком "Персиковая дымка"
- коньяк — 25 мл
- апельсиновый сок — 25 мл
- шампанское — 50 мл
- персик — 1 шт.
Персик нужно очистить от кожуры и порезать на кусочки, взбить в блендере до состояния пюре. К нему прилагается коньяк и сок. Готовую смесь переливают в бокал и только тогда осторожно вливают шампанское. Пьют этот коктейль через трубочку.
Заметим, что поскольку на улице сейчас зима и найти персики — задача еще одна, их можно заменить персиковым соком с мякотью. Это, конечно, немного изменит вкус и консистенцию коктейля, но вряд ли сделает его менее вкусным.
Коктейль из шампанского с ромом — "Воздушная почта"
Для этого рецепта вам понадобится шейкер:
- шампанское — 120 мл
- темный ром — 30 мл
- лимонный сироп — 20 мл
- мед – 2 ч.л.
- лайм – 1 кружочек
- лед
В шейкер со льдом наливаем ром, мед и лимонный сироп. Несколько раз его нужно встряхнуть и перелить в высокий бокал. Добавляем шампанское. Напиток лучше украсить лаймом.
Помните, что употреблять алкоголь нужно ответственно. Не злоупотребляйте спиртными напитками и соблюдайте осторожность.
Раньше мы рассказывали, что лучше: запивать или закусывать крепкий алкоголь. Врачи в этом вопросе придерживаются однозначного мнения.