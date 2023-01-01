Пригодится и пиво, и ром, и коньяк: топ-5 рецептов коктейлей из шампанского

Добавляя другие напитки, сок и фрукты, обычное шампанское можно превратить в нечто особенное

Какой Новый год может обойтись без шампанского? Этот напиток – один из символов начала нового периода для нас. И мало какое праздничное застолье проходит по крайней мере без бутылочки этого игристого вина. А некоторые любят настолько хорошо запастись такой "шипучкой", что запасы алкоголя потом просто некуда девать.

Если вы относитесь ко второй категории, мы для вас кое-что подготовили. Из шампанского, оставшегося после встречи Нового года 2023 года, можно приготовить несколько очень интересных коктейлей. Некоторые рецепты, которые предлагает УНИАН, выглядят несколько странно, но пробовать такое или нет — решать только вам.

Топ-5 коктейлей с шампанским:

Ликер с шампанским — коктейль "Мимоза" Коктейль с пивом и шампанским "Золотой бархат" Коктейль из шампанского с клубникой "Шампань Ice" Коктейль из шампанского с коньяком "Персиковая дымка" Коктейль с шампанским и ромом — "Воздушная почта"

Общие рекомендации по приготовлению коктейлей:

ни в коем случае не встряхивайте шампанское, если наливаете его в шейкер – если нужно все перемешать, то аккуратно сделайте это ложкой;

лучше использовать высокие бокалы, объем которых на 20-30% больше объема коктейля;

не используйте дешевое шампанское, иначе вкус коктейля будет ужасающим и никакие другие ингредиенты его не спасут.

Коктейль "Мимоза" с шампанским и ликером

Коктейль "Мимоза" — с шампанским и ликером

апельсиновый ликер — 20 мл

сахар – 1 ст.л.

шампанское — 150 мл

апельсиновый сок — 50 мл

Берем небольшую глубокую тарелку, наливаем в нее 10 мл ликера. В блюдце насыпаем сахар. Окунаем края бокала сперва в ликер, а затем в сахар — у вас должен получиться сахарный ободок. Затем нужно поставить бокал вертикально, налить еще 10 мл ликера, сок и игристое вино и аккуратно перемешать ложкой. По желанию этот коктейль можно украсить апельсиновой цедрой.

Коктейль с пивом — "Золотой бархат"

Шампанское, ананасы и... пиво

шампанское — 100 мл

светлое пиво — 100 мл

ананасовый сок — 25 мл

Нужно взять высокий бокал, налить в него светлое пиво, затем добавить сок. Не перемешивайтесь! Сверху приливаем 100 мл шампанского. Подавать следует без льда, но с трубочкой.

Коктейль из шампанского с клубникой "Шампань Ice"

Клубника, пломбор и шампанское – великолепное сочетание

шампанское — 50 мл

пломбир – 100 г

клубника — 50 г

мята — 2-3 листика

Нарезать клубнику большими кусочками, мелко порвать мяту. Смешать в большом бокале их вместе с мороженым. Добавить 50 мл шампанского, пить через трубочку.

Коктейль из шампанского с коньяком "Персиковая дымка"

Зимой персики можно попытаться заменить

коньяк — 25 мл

апельсиновый сок — 25 мл

шампанское — 50 мл

персик — 1 шт.

Персик нужно очистить от кожуры и порезать на кусочки, взбить в блендере до состояния пюре. К нему прилагается коньяк и сок. Готовую смесь переливают в бокал и только тогда осторожно вливают шампанское. Пьют этот коктейль через трубочку.

Заметим, что поскольку на улице сейчас зима и найти персики — задача еще одна, их можно заменить персиковым соком с мякотью. Это, конечно, немного изменит вкус и консистенцию коктейля, но вряд ли сделает его менее вкусным.

Коктейль из шампанского с ромом — "Воздушная почта"

Хорошо пить такой коктейль с лаймом

Для этого рецепта вам понадобится шейкер:

шампанское — 120 мл

темный ром — 30 мл

лимонный сироп — 20 мл

мед – 2 ч.л.

лайм – 1 кружочек

лед

В шейкер со льдом наливаем ром, мед и лимонный сироп. Несколько раз его нужно встряхнуть и перелить в высокий бокал. Добавляем шампанское. Напиток лучше украсить лаймом.

Помните, что употреблять алкоголь нужно ответственно. Не злоупотребляйте спиртными напитками и соблюдайте осторожность.

Раньше мы рассказывали, что лучше: запивать или закусывать крепкий алкоголь. Врачи в этом вопросе придерживаются однозначного мнения.