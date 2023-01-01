Похмелье как рукой снимет: рецепт эффективного коктейля, который заменит рассол

Любители томатного сока обязательно заценят этот напиток

Один из не самых приятных "итогов" празднования Нового года, с которым сталкивался наверняка каждый, — это похмелье. И чаще всего спасением от него был рассол, таблетки или бульончики. Однако на этом список "лекарств" от похмельного синдрома не заканчивается.

Мы предлагаем вам приготовить коктейль из одноименного фильма "Коктейль", который спасал главного героя каждое утро перед рабочей сменой, под названием "Кровавый глаз". Рецептом поделился портал prostoway.

Коктейль "Кровавый глаз": рецепт

Рецепт "спасительного" напитка максимально простой. Вам понадобится 200 г томатного сока, 200 г светлого пива, яйцо, соль, черный молотый перец по вкусу. А также нужен пивной или любой другой высокий бокал объемом минимум 0,5 л.

Налейте в бокал пиво, затем томатный сок. После отделите белок от желтка, и добавьте желток в пиво с соком. Посолите и поперчите по вкусу. Выпивать нужно залпом не перемешивая.

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