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Похмілля як рукою зніме: рецепт ефективного коктейлю, який замінить розсіл

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Рецепт похмільного коктейлю
Рецепт похмільного коктейлю. Фото pexels.com

Любителі томатного соку обов’язково зацінять цей напій

Один із не найприємніших "підсумків" святкування Нового року, з яким стикався напевно кожен, — це похмілля. І найчастіше порятунком від нього був розсіл, таблетки чи бульйончики. Однак на цьому список "ліків" від похмільного синдрому не закінчується.

Ми пропонуємо вам приготувати коктейль з однойменного фільму "Коктейль", який рятував головного героя щоранку перед робочою зміною під назвою "Криваве око". Рецептом поділився портал prostoway.

Коктейль "Криваве око": рецепт

Рецепт "рятівного" напою є максимально простим. Вам знадобиться 200 г томатного соку, 200 г світлого пива, яйце, сіль, чорний мелений перець за смаком. А також потрібний пивний або будь-який інший високий келих об’ємом мінімум 0,5 л.

Налийте в келих пиво, потім томатний сік. Після цього відокремте білок від жовтка, і додайте жовток у пиво з соком. Посоліть і поперчіть до смаку. Випивати потрібно одним махом не перемішуючи.

Раніше ми розповідали, як приготувати смачний "ресторанний" салат за 20 хв. У його складі, до речі, теж є чорнослив та м’ясо.

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#Рецепт #Похмілля #Коктейль