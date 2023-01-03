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Вакарчук назвав національну ідею українців (відео)

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
Дата публікації
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Автор
Співак переконаний, що його думку поділяють наші Захисники та Захисниці Новина оновлена 03 січня 2023, 15:04
Співак переконаний, що його думку поділяють наші Захисники та Захисниці. Фото instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Співак впевнений, що є у нас дещо набагато більше за банальну ненависть до ворога

Відомий український співак, лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, у якого нещодавно народилася друга дитина, розповів, якою бачить національну ідею українців. Каже, йдеться не про ненависть до ворога.

Своїми думками виконавець поділився в інтерв’ю з Наталією Мосейчук. Розмова була записана ще до Нового року, однак повна версія відео на її youtube-каналі вийшла лише сьогодні.

Журналістка запитала у Вакарчука: "Наша національна ідея — це ненависть до ворога. А що буде після перемоги?". Однак співак з таким твердженням зовсім не погоджується.

"Ненависть до ворога — це не національна ідея українців. Це необхідна умова для того, щоб ефективно перемогти. Я думаю, що наша національна ідея — це свобода. І ми це чітко зрозуміли.

Чому так тікають масово з жахом чоловіки, жінки й діти з тих місць, де можлива окупація, або вже з окупованих виїжджають — вони з жахом думають про те, що їх чекає в "рускому мірі". Вони не хочуть цього. Вони хочуть жити вільно, хочуть говорити те, що хочуть, хочуть діяти, як вони хочуть і вони хочуть бути на землі, на якій вони господарі. Я думаю, що це — наша національна ідея", — говорить музикант.

Також Святослав Вакарчук поговорив із ведучою про патріотизм. Каже, "патріотизм — це коли ти не готовий втрачати ті речі, які для тебе цінні" і, на його думку, наші Захисники та Захисниці розділяють цю думку.

Нагадаємо, що 47-річний Святослав Вакарчук здобув всеукраїнське та міжнародне визнання як музикант, вокаліст, лідер рок-гурту "Океан Ельзи" і композитор. Заслужений артист України (2005), кавалер Ордену Свободи, нардеп 6-го скликання від партії "Наша Україна" (від 2007 до 2008) і 9-го скликання (2019—2020). Колишній голова партії "Голос". Лауреат премії імені Василя Стуса (2014). Лейтенант ЗСУ, а також почесний громадянин Києва (2014) та Львова (2014).

Раніше "Телеграф" розповідав, що у серпні торік Вакарчук виконав свій легендарний хіт разом із гуртом Coldplay. Весь зал тоді підспівував музикантам в унісон.

Теги:
#Святослав Вакарчук #Наталія Мосейчук #національна ідея