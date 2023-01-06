Голодна, багата і щедра кутя: в чому різниця і який рецепт обрати на Святвечір

Кожен із трьох видів цієї страви має свої особливості приготування

Кутя — це дуже важлива обрядова страва, яку під час Святок готують тричі. І щоразу це мають бути різні рецепти. Йдеться про голодну, багату та щедру кутю.

У чому різниця і за яким рецептом треба готувати кутю у Святвечір — 6 січня — розповідає Styler. Також пропонуємо відразу три варіанти приготування кожного з видів головної різдвяної страви.

Коли і яку кутю готують

Напередодні Різдва, 6 січня, готують так звану "багату" кутю, а в переддень Старого Нового року, на Маланки (13 січня) — "щедру". Втретє цю страву господині подають напередодні Водохреща, 18 січня, коли святкується другий Святвечір. Тоді на столі має бути "голодна" кутя.

У різних регіонах України традиційними стали абсолютно різні рецепти куті. Найчастіше цю різдвяну страву готують з пшениці або рису, хоча можна зустріти й рецепти із використанням перловки та різних злаків.

В чому різниця між багатою, голодною та щедрою кутею

Багата кутя має бути пісною, тобто в кашу не можна додавати масла. Голодну кутю зазвичай готують лише з зерна і меду. А от в щедру кутю потрібно додавати всього і побільше. Сюди дозволяється класти вершкове масло. Такі традиції пов’язані з тим, що на різдвяний і водохресний Святвечори діють заборони: 6 січня — останній день Різдвяного посту, а 18 січня — одноденний пост.

Однак, яку б кутю ви не готували, принцип тут діє один: спершу треба зварити крупу до готовності, а вже потім заправляти її медом, маком, сухофруктами та всілякими іншими смачними інгредієнтами. Підсмачувати кутю краще безпосередньо перед подаванням на стіл, адже від меду пшениця може затвердіти.

Три рецепти куті на різні свята

Пропонуємо вам найпростіші рецепти багатої, голодної та щедрої куті. Якщо хочете, можете додавати чи міняти інгредієнти на власний смак — головне, аби страва сподобалася вам і вашій родині, адже здавна заведено, що принаймні ложку куті на Святвечір має з’їсти кожен із членів сім’ї.

Багата кутя

Склянка пшениці

2 склянки води

0,5 склянки маку

100 г родзинок

0,5 склянки волоських горіхів

6 ст.л. узвару

Сіль, цукор і мед — до смаку

Щедра кутя

400 г пшениці

200 г маку

100 г горіхів

100 г сухофруктів

100 г меду

2-3 ст.л. вершкового масла

Цукор — до смаку

1 ст.л. коньяку (за бажанням)

Голодна кутя

Склянка пшениці

3 склянки води

1 ст.л. соняшникової олії

Сіль

2 ст.л. меду

Раніше ми розповідали про заборони на Святвечір. День напередодні Різдва Христового вважається особливим, тому наші предки вірили, що є речі, від яких цього дня краще утриматися, аби весь рік прожити у злагоді та достатку.