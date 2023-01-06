Одна з 12 обов'язкових страв на Святвечір: простий рецепт пампушок із часником

Приготувати такі пісні пампушки дуже просто — на це не знадобиться багато часу та зусиль

У переддень Різдва, 7 січня, українці відзначають Святвечір. Це дуже важливий день, адже на святкову вечерю має збиратися уся родина. На столі повинна бути кутя та узвар, а також інші пісні страви. Загальне число наїдків — 12. Дозволяється вживання олії та риби.

Приготувати на Святвечір можна, наприклад, грибну юшку або рибний суп, борщ, тушковану капусту, маринований оселедець, всілякі овочеві салати, горохову чи квасолеву кашу. Також на Святу вечерю часто готують пампушки. Простим рецептом пісної випічки з часником ділиться кулінарний youtube-канал "ТІАНА готувати просто".

Інгредієнти:

Дріжджі 30 г

Цукор 1 ст.л.

Борошно 480 г

Сіль 0,5 ч.л.

Вода 250 мл

Соняшникова олія 6 ст.л.

Часник 2-3 зуб.

Зелень (кріп або петрушка)

Приготування:

Дріжджі з’єднуємо з цукром, добре перемішуємо і залишаємо у теплому місці на 15 хв. Після цього додаємо просіяне борошно, сіль і теплу воду (38-40 градусів). Перемішуємо і замішуємо тісто.

Додаємо половину порції олії та вимішуємо, щоб тісто увібрало олію, а тоді вимішуємо його ще 5 хв. Готове тісто має бути м’яким і трішечки липнути до рук.

Форму, в якій будемо запікати пампушки, встеляємо пергаментним папером і змащуємо олією. Тісто ділимо на 9 частин і формуємо кульки. Викладаємо їх у форму на невеликій відстані одна від одної. Залишаємо у теплому місці на 15 хв.

Запікаємо пампушки у розігрітій до 200 градусів духовці — 20-25 хв.

Тим часом готуємо часникову намазку: до 3 ст.л. олії додаємо пропущений через прес часник. Добре все перемішуємо і відставляємо, доки не допечуться булочки. Їх треба щедро намастити олією з часником. Зверху пампушки посипають дрібно різаною зеленню — кропом або петрушкою.

Відеорецепт приготування пісних пампушок із часником

Раніше ми розповідали, у чому різниця між багатою, щедрою та голодною кутею і коли яку готують. Кожен із трьох видів цієї страви має свої особливості приготування і подається у певний день Святок.