Які функції обов’язково мають бути у фітнес-браслеті, а які - зайва трата грошей

На що звернути увагу, якщо збираєтесь придбати фітнес-трекер

На масовому ринку фітнес-браслети з’явилися відносно недавно. Раніше ними користувалися переважно спортсмени та представники певних професій. Тепер же цей гаджет, як і бездротові навушники, планшети й павербанки, які рятують при відключенні світла, доступний кожному.

У таких пристроїв досить багато можливостей. Але чи всі функції насправді потрібні пересічному користувачу і від яких можна спокійно відмовитися, щоб не переплачувати даремно? У цьому розбирався "Телеграф".

Основні функції фітнес-браслета

Фітнес-браслет — це гаджет, який одягається на руку і має вбудовані датчики, що відстежують активність людини протягом доби. Йдеться про вимірювання кількості кроків, пульс, спалені калорії, якість сну, а іноді — навіть рівень кисню у крові. В одному трекері може бути зібрано 20-30, а то і більше програм: від базових датчиків до унікальних технологій, розрахованих на конкретного користувача.

Основою будь-якого фітнес-трекера є акселерометр — датчик, який визначає, коли людина рухається. Пристрій зможе відстежити, скільки кроків ви зробили за день, яку відстань пройшли, скільки часу впродовж доби була зафіксована активність, скільки приблизно калорій ви спалили тощо.

Для вимірювання тиску у фітнес-браслеті встановлюються спеціальні датчики зі світлодіодами зеленого кольору. Вони допомагають точно визначити тиск під час руху тіла.

Щодо якості сну, то лягаючи спати із гаджетом на руці, вранці ви зможете переглянути інформацію про тривалість кожної із фаз сну та глибину цих фаз. Це досить корисна функція, якщо у вас виникають проблеми зі сном і на ранок ви почуваєтеся розбитим.

Інші функції фітнес-браслета

На більшості трекерів передбачена можливість отримувати сповіщення про вхідні або вже пропущені дзвінки. Часом гаджет "розповідає" і про повідомлення у соцмережах й месенджерах. Ця функція, звісно, потрібна не всім. Вона дійсно корисна, однак, якщо людина не сидить у соцмережах, то й на повідомлення очікувати не буде.

Те саме і з розумним будильником. Він стане в пригоді тим, хто постійно перебуває у роз’їздах, через роботу або навчання не може вставати і лягати спати в той самий час і постійно ризикує проспати. Для тих же, у кого випрацюваний режим сну, така функція не буде надзвичайно корисною.

GPS-трекер, який демонструє поточну локацію та вибудовує маршрут — функція загалом дуже крута і дійсно стане в пригоді, якщо ви рухаєтесь до місця, де раніше ніколи не були. Однак обійтися без неї не складно, бо такі ж функції має звичайний смартфон.

Раніше ми розповідали, що категорично забороняється робити із телефоном, який впав у сніг. Ця поширена помилка призводить до серйозних поломок та навіть "смерті" гаджета.