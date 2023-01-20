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Таропрогноз на 21 січня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в суботу

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Карти Таро підкажуть, чого Вам чекати на двадцять перший день року
Карти Таро підкажуть, чого Вам чекати на двадцять перший день року. Фото telegraf.com.ua

Деякі на вихідних можуть бути надмірно вразливими

У суботу, 21 січня, багатьом краще відкласти важливі справи — день обіцяє бути не найпростішим і вельми емоційним.

Принаймні саме про це попереджають карти Таро, які випали на перший вихідний день. Щоб дізнатися, до чого готуватися саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Вісімка кубків, Королева кубків, П’ятірка мечів

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Вісімка кубків

Друга назва цієї карти – Владика відмови від успіху. Можливо, у суботу Вам доведеться залишити позаду щось хороше, проте не варто засмучуватися, і незабаром у Ваше життя прийде щось краще.

Королева кубків

Можливо, 21 січня Ви будете схильні сприймати все надто близько до серця. Так що постарайтеся не накручувати себе і провести якнайбільше часу з близькими.

П’ятірка мечів

Друга назва цієї карти "Руйнування", і вона говорить сама за себе. У суботу у Вас можуть статися конфлікти, сварки, статися щось підле чи принизливе. При цьому спрямоване воно може бути як проти Вас, так і Ви можете стати джерелом негативу. Карта Таро радить зібрати волю в кулак і мужньо зустріти усі удари долі. Серйозні справи краще відкласти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив розклад Таро, які сюрпризи ще може принести січень кожному знаку Зодіаку.

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