Таропрогноз на 21 січня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в суботу

Деякі на вихідних можуть бути надмірно вразливими

У суботу, 21 січня, багатьом краще відкласти важливі справи — день обіцяє бути не найпростішим і вельми емоційним.

Принаймні саме про це попереджають карти Таро, які випали на перший вихідний день. Щоб дізнатися, до чого готуватися саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Вісімка кубків, Королева кубків, П’ятірка мечів

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Вісімка кубків

Друга назва цієї карти – Владика відмови від успіху. Можливо, у суботу Вам доведеться залишити позаду щось хороше, проте не варто засмучуватися, і незабаром у Ваше життя прийде щось краще.

Королева кубків

Можливо, 21 січня Ви будете схильні сприймати все надто близько до серця. Так що постарайтеся не накручувати себе і провести якнайбільше часу з близькими.

П’ятірка мечів

Друга назва цієї карти "Руйнування", і вона говорить сама за себе. У суботу у Вас можуть статися конфлікти, сварки, статися щось підле чи принизливе. При цьому спрямоване воно може бути як проти Вас, так і Ви можете стати джерелом негативу. Карта Таро радить зібрати волю в кулак і мужньо зустріти усі удари долі. Серйозні справи краще відкласти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив розклад Таро, які сюрпризи ще може принести січень кожному знаку Зодіаку.