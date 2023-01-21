Вам не розкажуть про них у магазині: 5 мінусів блютуз-навушників

Про це мало хто задумується, вважаючи, що головне — відсутність дротів

Світ технологій не стоїть на місці. За останні роки в масовому доступі з’явилося чимало всіляких корисних гаджетів. Наприклад, смартгодинники, фітнес-браслети, роботи-пилососи, розумні ваги та зубні щітки. Не меншим проривом було й винайдення бездротових навушників.

Це дуже зручна річ, адже у звичайних дріт постійно заважає і плутається, а ще — часто перегинається, від чого навушники швидко псуються. З появою навушників-вкладишів ця проблема відразу вирішилась. Однак у таких моделей є купа власних мінусів, повідомляє itechua.

Бездротові навушники – це набір із трьох предметів

До комплекту входить зарядний кейс та два мініатюрні навушники. У разі втрати одного навушника можуть виникнути проблеми — далеко не всі виробники продають їх окремо, тож вам доведеться або ходити з одним (що не дуже зручно, або купувати нову пару). А якщо ви загубите зарядний кейс, то вам точно доведеться купувати нові блютуз-навушники, адже цей гаджет потрібно постійно підзаряджати і робиться це саме через спеціальний зарядний кейс.

Навушник може випасти

При активному використанні ці мініатюрні навушники часто випадають із вух і валяться на підлогу — на відміну від звичайних, які утримуються від такого жорсткого падіння дротами. Якщо навушник падає на брудну підлогу чи тим більше на асфальт, то не варто його одразу вставляти у вухо – бажано протерти їх вологою серветкою, інакше у вухо можуть потрапити шкідливі бактерії та бруд.

Якість звуку далеко не завжди ідеальна

По-перше, це залежить від самих навушників, по-друге, від вашого смартфона. Часто буває так, що певні моделі бездротових навушників мають погану сумісність з телефоном — одні працюють нормально, а в інших звук відстає.

Також варто розуміти, що більшість навушників-вкладишів не можуть дати той звук, який передає звичайний аналоговий пристрій. Це пов’язано з тим, що при надсиланні сигналу Bluetooth використовується стиск, який і погіршує якість звуку.

Не завжди підключення надійне

На пристрої Bluetooth впливають перешкоди. Буває, що вони втрачають зв’язок зі смартфоном без жодних видимих ​​причин, а потім тривалий час не хочуть знову під’єднуватись. А ще Bluetooth-гарнітура може погано працювати, якщо ви знаходитесь в людному місці – через перешкоди від сусідніх смартфонів.

Bluetooth-з’єднання розряджає смартфон

Акумулятор смартфона буде швидше розряджатися, ніж при підключенні звичайних дротових навушників. Також майте на увазі, що бюджетні мобільні девайси помітно підгальмовують, коли працюють із Bluetooth.

Раніше ми розповідали, які речі ніколи не можна залишати поблизу WiFі-роутера. Цей пристрій має здатність розмагнічувати предмети і від такого сусідства деякі з них можуть просто перестати працювати.