Решітка газової плити більше не буде липнути через жир: простий спосіб очищення

Достатньо розчинити жир таблетками одного засобу, і все буде ідеально чистим

Хто б із нас не хотів, щоб плита завжди залишалася чистою і без плям від жирної їжі? Раніше ми писали, як почистити газові конфорки, а тепер поговоримо про очищення решітки.

На решітці накопичується великий шар жиру та нагару, і відчистити його простими мийними засобами дається нелегко. Однак є засіб, завдяки якому жир і нагар з решітки газової плити відійдуть вмить, пише cpykami.

Чим і як почистити решітку газової плити

Знадобиться всього пів години та пара таблеток для посудомийної машини. Підбираємо каструлю, в яку решітка поміститься хоча б наполовину. Наливаємо туди воду, додаємо дві таблетки для посудомийної машини, доводимо до кипіння. Зменшуємо вогонь, занурюємо решітку в розчин. Кип’ятимо 20-30 хвилин. Потім ще гарячу решітку акуратно дістаємо та чистимо. Все дуже просто та досить швидко!

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