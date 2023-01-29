Навіщо класти сіль у пральну машину: хитрість, яка вирішує важливу проблему

Завдяки цьому трюку більше не засмічуватиметься машина і не буде неприємних запахів на одязі

Пральна машина з часом може покриватись різними осадами, брудом і навіть пліснявою. Відразу зазначимо, що вашої провини в цьому особливо немає, адже причиною є вода та мильні залишки, які сприяють розвитку грибків та появі неприємного запаху. Розв'язання цієї проблеми — це регулярне чищення пральної машини, і зробити це можна за допомогою натуральних засобів.

Наприклад, крупниста сіль містить у собі мінерали, здатні видаляти відклади вапна і накипу, що накопичуються всередині барабана і на гумових ущільненнях, пише портал santeplus. Щобільше, завдяки її дезінфекційним властивостям усередині машинки більше не розвиватимуться бактерії, чорні плями плісняви та неприємні запахи. Як це працює?

Як почистити пральну машину крупнистою сіллю

Велика сіль – це простий та ефективний спосіб ретельно очистити пральну машину. А все тому, що ця спеція розчиняє вапняні відкладення, залишки мила та бактерії, які засмічують машинку. І як результат: ваш одяг краще пратися.

Що потрібно зробити:

Почніть з очищення барабана пральної машини.

Насипте склянку великої солі всередину.

Запустіть порожній цикл за 90°C. Висока температура ідеально підходить для позбавлення від бактерій та неприємних запахів.

Потім проведіть вологою тканиною по внутрішніх стінках барабана, коли цикл прання завершиться.

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