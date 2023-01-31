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Як за секунду заправити нитку в голку: три лайфхаки від китайців (відео)

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
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Часом досягнути бажаного результату дуже тяжко
Часом досягнути бажаного результату дуже тяжко. Фото publish.com.ua

Найпростіші способи швидко й без нервів вирішити проблему

Час від часу одяг рветься і його доводиться зашивати власноруч. Однак зашивати одяг на собі не варто, адже це вважається поганою прикметою. Краще зняти порвану річ і тільки тоді братися за її реанімування.

Багато хто стикався з проблемою, коли заправити нитку в голку майже нереально. Причиною може бути як надто маленьке вушко голки, так і занадто ворсинчасті нитки. Однак є цілих три китайських лайфхаки, які допоможуть впоратися з проблемою. Ними поділився youtube-канал "Чарівна їжа".

Три способи швидко заправити нитку в голку:

  • Спосіб 1. Скористайтеся старою зубною щіткою. На неї вкладають нитку і насаджують голку зверху на щетинки — так у вушко прослизає і сама нитка.
  • Спосіб 2. Нитку потрібно розкласти на долоні й спробувати накрутити її на голку, енергійно потерши голкою по долоні — в якийсь момент нитка прослизне у вушко, утворивши вузол. Тоді залишається просто протягнути її далі. Цей спосіб спрацює для голки з будь-якою товщиною вушка.
  • Спосіб 3. Можна самостійно змайструвати пристрій для втягування голки у вушко, скориставшись щіткою для прибирання будинку. Потрібно відрізати одну довгу ворсинку, скласти її навпіл і закріпити скотчем між двома великими монетами. Далі одягаємо голку на ворсину і переміщаємо її на самий кінець — якомога ближче до скріплених монет, а нитку просовуємо з іншого боку, заправляючи її у згин ворсини. Знімаючи голку, ви автоматично захопите нитку і вона виявиться уже заправленою у вушко.

Раніше ми розповідали, як треба виливати гарячу воду у раковину. Сантехніки застерігають, що кип’яток може зіпсувати труби і призвести до протікань, однак цей лайфхак врятує господинь від таких небажаних ситуацій.

Теги:
#Голка #Нитка #Лайфхак #Шиття