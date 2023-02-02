Якщо ноутбук "сідає" занадто швидко: які проблеми "з’їдають" вашу зарядку і як це виправити

Проблема може бути пов'язана з самим акумулятором або ж із тим, що ви неправильно налаштували свій лептоп

Більшість власників ноутбуків знають, що з часом акумулятор тримає заряд усе гірше. Переважно це пов’язано з тим, що користувачі не знають, чи варто тримати лептоп постійно ввімкненим у розетку, а також зі стандартним зношенням батареї.

Однак буває й таке, що відносно новий гаджет "сідає" занадто швидко. З чим може бути пов’язана ця проблема і як її вирішити, розповідає kurs.if.ua.

№1. Несправний акумулятор

Батарея ноутбука може бути несправна, навіть якщо він ще достатньо новий. Несправний акумулятор може перешкоджати зарядці та розрядці лептопа, що, звісно ж, заважає нормально ним користуватися.

Якщо у вас відносно новий ноутбук, перегляньте гарантійний лист, а тоді зв’яжіться з продавцем або виробником і повідомте їм, що ви підозрюєте несправність батареї. Якщо цей факт буде доведено, ви зможете замінити несправний акумулятор. Якщо термін гарантії вже сплив, вам доведеться купувати нову батарею самостійно.

№2. Яскравість дисплея і підсвічування клавіатури

Через високу яскравіть екрана та підсвічування клавіатури акумулятор ноутбука розряджається набагато швидше. Ці параметри можна налаштовувати під себе, тому, якщо вам потрібно, аби гаджет тримав заряд довше, просто зменште яскравіть і вимкніть підсвітку.

Допоможе і функція економії заряду батареї, яка є Windows 10 та деяких інших версіях ОС. Ви можете самостійно обрати, при якому відсотку заряду ноутбук переходитиме в режим економії.

Також бажано налаштувати параметри живлення і сну, щоб ви могли вимкнути екран чи перевести ноутбук у сплячий режим, якщо не збираєтеся використовувати його певний час. Крім того, вказавши у налаштуваннях певний часовий проміжок, техніка сама "засинатиме", економлячи таким чином заряд.

Якщо у вас ноутбук Mac, вам необхідно увійти в системні налаштування і вибрати параметр "Екран". Тут ви побачите повзунок яскравості, який можна налаштувати, щоб зменшити яскравість екрана.

№3. Налаштування живлення ноутбука

У вашого ноутбука є налаштування потужності, які ви можете самостійно змінювати, аби батарея не розряджалася занадто швидко. Для цього у Windows 10 вам потрібно відкрити вікно налаштувань і вибрати "Система". Тепер в системному вікні знайдіть параметр "Живлення і сон" і відкрийте його. Перед вами з’являться варіанти відключення екрана ноутбука після певного часу бездіяльності, коли він працює від батареї або в режимі підключення до мережі. Якщо лептоп підключений до мережі, залиште для цього параметра значення "Ніколи". А от при живленні від акумулятора краще вимикати екран через 3-5 хв бездіяльності — так вдасться зекономити значну частину заряду.

Ті ж варіанти існують для переходу ноутбука у сплячий режим. Тут все просто: якщо він підключений до мережі, то необхідності у цьому немає, а якщо живиться від батареї, то краще все ж обрати якийсь невеликий часовий проміжок.

№4. Бездротовий зв’язок і Bluetooth

Ще один спосіб продовжити термін служби акумулятора ноутбука – відключити бездротове підключення і підключення до мережі Bluetooth. На Windows 10 та деяких інших версіях цієї операційної системи треба відкрити вікно налаштувань, знайти параметр "Мережеві підключення" і двічі клацнути по ньому. Тут ви побачите всі свої мережеві підключення, включно з Wi-Fi та Bluetooth. Щоб відключити їх, просто клацніть правою кнопкою миші і виберіть "Відключити".

Аналогічний це відбувається і з ноутбуком Mac. Вам потрібно зайти в налаштування Wi-Fi та Bluetooth і відключити обидві служби, якщо, звісно, вони вам не потрібно прямо зараз.

№5. Периферійні пристрої

Коли до ноутбука підключені кілька периферійних пристроїв – це нормально. Це можуть бути зовнішні накопичувачі, принтер, другий дисплей тощо. Втім, навіть якщо ви не використовуєте ці периферійні пристрої, вони будуть "красти" трішечки енергії з акумулятора вашого ноутбука. Отже, якщо ви не збираєтеся використовувати зовнішній накопичувач, то краще його відключити.

Раніше ми розповідали, що буде, якщо вимикати ноутбук кнопкою живлення. Натискаючи її, багато хто й не замислюється над тим, що цією простою дією вони піддають девайс зайвому "стресу" та завдають йому серйозної шкоди.