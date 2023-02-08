Іменини Григорія у 2023 році: всі дні, коли Грицько святкує День ангела

Наразі ім’я Гришко досить рідкісне, але так було не завжди

Ім’я Григорій, — гарне та благородне, хай на сьогодні й не найпоширеніше. "Телеграф" вирішив розповісти, що воно означає і коли всі Дні ангела Григорія протягом року.

Значення імені Григорій

Ім’я походить від давньогрецького "грегорео", що означає в перекладі "не спаю". Воно з’явилося за доби становлення християнства і зіставлялося з якостями ідеального християнина.

За кордоном поширені такі форми імені як Грегорі, Грегор, Ригор, Григоріо. Зустрічаються такі розмовні форми імені як Гриша, Гриха, Гришка, Гора, Гришаня, Гриць, Грись, Грицько, Гришко, Гринько.

На території сучасної України та росії ім’я Григорій було одним із найпоширеніших ще наприкінці XIX століття, після чого його популярність стала згасати. На сьогодні воно досить рідкісне, дітей так майже не називають.

Вважають, що носії імені Григорій у житті мають сильний характер, легко приймають рішення, не бояться ризику, проте у той самий час вони дуже товариські, ввічливі і чутливі.

Коли День ангела Григорія?

Носії імені Григорій святкують іменини понад півсотні разів на рік за церковним православним календарем.

Перерахуємо головні іменини Григорія:

21 січня, 11 жовтня, — Григорій Печерський Чудотворець;

23 січня, — єпископ Григорій Ніський;

7 лютого, 12 лютого, – патріарх Константинопольський Григорій Богослов;

25 березня, — Григорій Великий Двоєслов;

21 серпня, — преподобний Григорій Сінаїт;

27 листопада, — архієпископ Григорій Палама;

30 листопада, — єпископ Григорій Чудотворець Неокесарійський.

Тепер перерахуємо всі іменини Григорія по місяцях, включаючи менш важливі:

у січні: 1, 8, 14, 18, 21, 23;

у лютому: 7, 12, 23;

у березні: 5, 6, 17, 25, 26, 31;

у квітні: 15, 19, 23;

у травні: 3;

у червні: 1, 6, 20, 28;

у липні: 5, 11, 12, 13, 25;

у серпні: 1, 21, 22, 31;

у вересні: 10, 12, 17, 20, 22, 28, 29;

у жовтні: 11, 13, 14, 18;

у листопаді: 4, 17, 18, 20, 27, 28, 30;

у грудні: 2, 3, 6, 7, 8, 11, 20, 23, 26.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чого суворо не рекомендується дарувати чоловікам на свята за народними прикметами.