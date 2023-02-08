Именины Григория в 2023 году: все дни, когда Гриша празднует День ангела

Сейчас имя Гриша довольно редкое, но так было не всегда

Имя Григорий, — красивое и благородное, пусть на сегодня и не самое распространенное. "Телеграф" решил рассказать, что оно значит и когда все Дни ангела Григория в году.

Значение имени Григорий

Имя происходит от древнегреческого "грегорео", что значит в переводе "бодрствую". Оно появилось в эпоху становления христианства и сопоставлялось с качествами идеального христианина.

За границей распространены такие формы имени как Грэгори, Грегор, Рыгор, Григорио. Встречаются такие разговорные формы имени как Гриша, Гриха, Гришко, Гора, Гришаня, Гриць, Грись, Грицько, Григорко, Гринько.

На территории современной Украины и россии имя Григорий было одним из наиболее распространенных еще в конце XIX века, после чего его популярность стала угасать. На сегодня оно довольно редкое, детей так почти не называют.

Принято считать, что носители имени Григорий по жизни имеют сильный характер, легко принимают решения, не боятся риска, при этом очень общительные, вежливые и чувствительные.

Когда День ангела Григория?

Носители имени Григорий празднуют именины более полусотни раз в году по церковному православному календарю.

Перечислим главные именины Григория:

21 января, 11 октября, — Григорий Печерский Чудотворец;

23 января, — епископ Григорий Нисский;

7 февраля, 12 февраля, — патриарх Константинопольский Григорий Богослов;

25 марта, — Григорий Великий Двоеслов;

21 августа, — преподобный Григорий Синаит;

27 ноября, — архиепископ Григорий Палама;

30 ноября, — епископ Григорий Чудотворец Неокесарийский.

Теперь перечислим все именины Григория по месяцам, включая менее важные:

в январе: 1, 8, 14, 18, 21, 23;

в феврале: 7, 12, 23;

в марте: 5, 6, 17, 25, 26, 31;

в апреле: 15, 19, 23;

в мае: 3;

в июне: 1, 6, 20, 28;

в июле: 5, 11, 12, 13, 25;

в августе: 1, 21, 22, 31;

в сентябре: 10, 12, 17, 20, 22, 28, 29;

в октябре: 11, 13, 14, 18;

в ноябре: 4, 17, 18, 20, 27, 28, 30;

в декабре: 2, 3, 6, 7, 8, 11, 20, 23, 26.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, чего строго не рекомендуется дарить мужчинам на праздники по народным приметам.