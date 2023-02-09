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Якщо забули PIN-код: найпростіші способи обійти захист на смартфоні

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
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Таке часом трапляється
Таке часом трапляється. Фото techadvice

Три способи розблокувати гаджет

Встановлювати пароль на телефон — чудова ідея. Щоправда, вона такою не здається, коли ви не можете згадати власний PIN-код, а функція розблокування відбитком пальця відключена.

Подібну проблему може спровокувати не тільки ваша забудькуватість, а й пошкодження екрана девайса чи його потрапляння у руки дитини або ж людини, яка не знає коду доступу, але вперто намагається його підібрати. Що робити, якщо у вас немає змоги ввести PIN-код, розповідаємо у цій статті. І відразу вас заспокоїмо: бігти до сервісного центру за допомогою не варто — ситуацію можна виправити самостійно. Кількома ефективними лайфхаками ділиться видання sante plus. Виявляється, розблокувати смартфон, не втрачаючи при цьому своїх даних, можна буквально за 2 хв.

Три лайфхаки, щоб розблокувати запаролений екран смартфона

1 — Виконайте скидання до заводських налаштувань. Це найбільш кардинальний спосіб. Така дія неминуче призведе до видалення вмісту телефона, включно з фото, відео, документами, встановленими програмами та кеш-пам’яттю пристрою.

2 — Обхід блокування за допомогою функції "Диспетчер пристроїв Android": ця функція інтегрована у смартфони Android, щоб забезпечити віддалений доступ і зазвичай вона активується автоматично на кожному пристрої.

3 — Спеціальна програма, яка дозволяє видаляти будь-який тип блокування з мобільного телефону з ОС Android — без втрати даних. Це може бути, наприклад, додаток "Tenorshare 4uKey". Він простий у використанні, підтримується більшістю пристроїв Android і не вимагає спеціальних навичок. Після завантаження програми з вебсайту на комп’ютер потрібно виконати лише три кроки, щоб розблокувати пристрій:

  1. Підключіть Android-смартфон до комп’ютера, вибравши функцію "Зняти блокування екрана".
  2. Підтвердьте вибір і натисніть кнопку "Пуск".
  3. Після завершення процесу на екрані з’явиться повідомлення про підтвердження, і ви зможете натиснути "Готово".

Раніше ми розповідали, чи залежить швидкість зарядки телефона від кабелю — про це ви навряд чи колись задумувались. І, як кажуть експерти, даремно.

Теги:
#Смартфон #Пароль #Телефон #Лайфхак