Заряд батареї на телефоні може зникати на очах через одну приховану функцію: як її вимкнути

Wi-Fi на смартфоні можете красти відсоток заряду, навіть якщо ви не натискали на відповідний значок

Ваш мобільний телефон може розряджатися занадто швидко не тільки через те, що акумулятор міг стати непридатним. Іноді деякі функції на наших гаджетах працюють, пожираючи заряд батареї, хоча ви про це і не підозрюєте. Однією з них є можливість автоматичного включення Wi-Fi.

Однак один простий лайфхак допоможе продовжити час роботи батареї вашого смартфона. Вся суть у тому, щоб знайти в налаштуваннях дані про автоматичне увімкнення Wi-Fi і вимкнути функцію. Як повідомляє makeuseof, зробити це дуже легко.

З деяких пір в Android з’явилася функція, яка продовжує шукати відкриті Wi-Fi мережі, навіть якщо ви відключили його. Оскільки служба нескінченно працює у фоновому режимі, вона також таємно використовує батарею.

Вимкніть функцію автоматичного підключення до Wi-Fi:

Відкрийте "Параметри" > "Підключення" > "Wi-Fi" .

Торкніться меню з трьома точками та виберіть "Додатково" .

Вимкніть автоматичне увімкнення Wi-Fi.

Якщо параметр неактивний і ви не можете його вимкнути, то вам може знадобитися один раз включити місцезнаходження, щоб отримати до нього доступ. Але не забудьте знову вимкнути передачу геоданих після вимкнення автоматичного Wi-Fi.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому ваш мобільний телефон може повільно заряджатися. Швидкість заряджання нескладно відновити кількома способами, але спочатку потрібно з’ясувати причину.