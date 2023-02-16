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Заряд батареи на телефоне может исчезать из-за одной скрытой функции: как ее отключить

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Гаджет может разряжаться слишком быстро по разным причинам
Гаджет может разряжаться слишком быстро по разным причинам. Фото Adobe Stock

Wi-Fi на смартфоне можете красть процент заряда, даже если вы не нажимали на соответствующий значок

Ваш мобильный телефон может разряжаться слишком быстро не только из-за того, что аккумулятор мог прийти в негодность. Иногда на наших гаджетах некоторые функции работают, пожирая заряд батареи, хотя вы об этом и не подозреваете. Одной из таких является возможность автоматического включения Wi-Fi.

Однако один простой лайфхак поможет продлить время работы батареи вашего смартфона. Вся суть в том, чтобы найти в настройках данные об автоматическом включении Wi-Fi и отключить функцию. Как сообщает makeuseof, сделать это очень легко.

С некоторых пор в Android появилась функция, которая продолжает искать открытые сети Wi-Fi, даже если вы отключили его. Поскольку служба бесконечно работает в фоновом режиме, она также тайно использует батарею.

Выполните следующие действия, чтобы отключить функцию автоматического подключения к Wi-Fi:

  • Откройте "Настройки" > "Подключения" > "Wi-Fi" .
  • Коснитесь меню с тремя точками и выберите "Дополнительно" .
  • Выключите автоматическое включение Wi-Fi .

Если параметр неактивен и вы не можете его отключить, то вам может потребоваться один раз включить определение местоположения, чтобы получить к нему доступ. Но не забудьте снова отключить передачу геоданных после отключения автоматического Wi-Fi.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему ваш мобильный телефон может медленно заряжаться. Скорость зарядки несложно восстановить несколькими способами, но сначала нужно выяснить причину.

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#Смартфон #Телефон #Батарея