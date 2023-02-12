Іменини Віктора у 2023 році: всі дні, коли Вітя святкує День ангела
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Напевно, у кожного є знайомий Вітя
Ім’я Віктор не лише давнє та красиве, але ще й дуже поширене в Україні. "Телеграф" вирішив розповісти, що означає це ім’я, звідки воно походить, і коли всі Дні ангела Віктора протягом року.
Значення імені Віктор
Ім’я походить з латинської мови та перекладається як "переможець". У Стародавньому Римі воно використовувалося як епітет до богів Юпітера і Марса, після чого набуло широкого поширення разом із християнством. В арабській мові є ще два імені, які дослівно перекладаються також як "переможець" — Галіб і Музаффар.
Зустрічаються такі розмовні форми імені Віктора як Вітя, Вітаха, Віталя, Вітюня, Вітьок, Вік, Вітас.
Серед відомих українцям носіїв цього імені варто згадати такі постаті як екс-президент Віктор Ющенко, письменник Віктор Гюго, олігарх Віктор Пінчук, політик-втікач Віктор Медведчук, культовий рок-виконавець Віктор Цой, співак Віктор Павлик.
Цікаво, що у Запоріжжі також є футбольний клуб під назвою "Віктор".
Коли День Ангела Віктора?
Носії імені Віктора святкують іменини близько тридцяти разів на рік за церковним православним календарем.
Перерахуємо головні з них:
- 21 січня, — священномученик Віктор Усов;
- 13 лютого, — мученик Віктор Корінфський;
- 2 квітня, — мученик Віктор (Фотін) Римський;
- 29 вересня, — мученик Віктор Халкідонський;
- 24 листопада, — мученик святий Віктор Дамаський.
Тепер перерахуємо всі іменини Віктора, включаючи менш важливі, за місяцями:
- у січні: 21, 30;
- у лютому: 13;
- у березні: 3, 7, 23, 30;
- у квітні: 2, 28;
- у травні: 1, 2;
- у червні: 1, 20;
- у липні: 1, 19;
- у вересні: 2, 8, 15, 24, 29;
- у жовтні: 10, 21;
- у листопаді: 11, 19, 22, 24, 27, 29;
- у грудні: 8, 31.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому за прикметами суворо не рекомендується дарувати коханим чоловікам телефони.