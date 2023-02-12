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Іменини Віктора у 2023 році: всі дні, коли Вітя святкує День ангела

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Розповідаємо про значення імені Віктор і коли в нього День ангела
Розповідаємо про значення імені Віктор і коли в нього День ангела. Фото telegraf.com.ua

Напевно, у кожного є знайомий Вітя

Ім’я Віктор не лише давнє та красиве, але ще й дуже поширене в Україні. "Телеграф" вирішив розповісти, що означає це ім’я, звідки воно походить, і коли всі Дні ангела Віктора протягом року.

Значення імені Віктор

Ім’я походить з латинської мови та перекладається як "переможець". У Стародавньому Римі воно використовувалося як епітет до богів Юпітера і Марса, після чого набуло широкого поширення разом із християнством. В арабській мові є ще два імені, які дослівно перекладаються також як "переможець" — Галіб і Музаффар.

Зустрічаються такі розмовні форми імені Віктора як Вітя, Вітаха, Віталя, Вітюня, Вітьок, Вік, Вітас.

Серед відомих українцям носіїв цього імені варто згадати такі постаті як екс-президент Віктор Ющенко, письменник Віктор Гюго, олігарх Віктор Пінчук, політик-втікач Віктор Медведчук, культовий рок-виконавець Віктор Цой, співак Віктор Павлик.

Цікаво, що у Запоріжжі також є футбольний клуб під назвою "Віктор".

Коли День Ангела Віктора?

Носії імені Віктора святкують іменини близько тридцяти разів на рік за церковним православним календарем.

Перерахуємо головні з них:

  • 21 січня, — священномученик Віктор Усов;
  • 13 лютого, — мученик Віктор Корінфський;
  • 2 квітня, — мученик Віктор (Фотін) Римський;
  • 29 вересня, — мученик Віктор Халкідонський;
  • 24 листопада, — мученик святий Віктор Дамаський.

Тепер перерахуємо всі іменини Віктора, включаючи менш важливі, за місяцями:

  • у січні: 21, 30;
  • у лютому: 13;
  • у березні: 3, 7, 23, 30;
  • у квітні: 2, 28;
  • у травні: 1, 2;
  • у червні: 1, 20;
  • у липні: 1, 19;
  • у вересні: 2, 8, 15, 24, 29;
  • у жовтні: 10, 21;
  • у листопаді: 11, 19, 22, 24, 27, 29;
  • у грудні: 8, 31.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому за прикметами суворо не рекомендується дарувати коханим чоловікам телефони.

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#Віктор #День ангела #Іменини #Значення імені