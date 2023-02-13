Вітя, з іменинами! Чудові картинки та привітання на День ангела Віктора

Не забудьте привітати Вітю з іменинами

Ім’я Віктор — дуже давнє та красиве, до того ж, ще й дуже поширене в Україні. Раніше "Телеграф" розповідав, яке значення цього імені і коли всі Дні ангела Віктора протягом року. Тепер же ми підготували добірку привітань на іменини для Віті у прозі, віршах, листівках українською.

Короткі привітання з Днем ангела Віктора своїми словами

Вітя! Нехай твоє життя буде гладким і рівним, як швидкісна траса, щоб ти міг безперешкодно летіти по ньому назустріч новим пригодам, досягненням і приємним враженням. З Днем ангела!

Вітаю з іменинами Віктора! У цей світлий день хочу побажати, щоб у твоєму домі завжди було спокійно, мирно та благополучно, і жодні проблеми не турбували тебе.

Вікторе! У день твого ангела бажаю вірних друзів, справжнього кохання, кар’єрного зростання і всього, що ще тільки душа забажає, — ти цього заслуговуєш. Вітаю!

Вітю, з Днем ангела! Нехай тебе скрізь супроводжує удача і везіння, а твій ангел-хранитель оберігає тебе від бід та ненасть. Нехай усе складається так, як хочеш!

Вікторе! Не дарма твоє ім’я означає "переможець". Самою долею тобі призначено досягати висот і перемагати. І нехай буде так, — сміливо йди назустріч успіху і ніколи не озирайся назад. З іменинами!

Листівки для привітання на День ангела Віктора

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що суворо заборонено за прикметами дарувати чоловікам на свята.