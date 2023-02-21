Народне свято 21 лютого: чому не можна видаляти зуби та інші заборони цього дня

На Захара Серповидця молилися за хороший урожай

Згідно з церковним календарем на лютий-2023, цього вівторка християни згадують одного з дванадцяти малих пророків – Захарія. У народі святого прозвали Серповидцем, оскільки одного разу святий побачив у своєму пророчому одкровенні сувій, що літав по повітрі вигнутий у формі серпа.

Цього дня селяни готували сільськогосподарський інвентар до нового сезону польових робіт. Жінки молилися святому Захарію за хороший урожай хліба, чоловіки — про допомогу в роботі. Це свято також вважається сприятливим для проведення весіль.

Зазвичай 21 лютого вважалося нещасливим. У цей день рибалки помічали, що риба перестає клювати.

Захар Серповидець 21 лютого: що не можна робити цього дня

Заздрити.

Видаляти і пломбувати зуби, проводити хірургічні операції — довго загоюватиметься рана.

Проводити косметологічні процедури та робити манікюр.

Підмітати, інакше з дому підуть здоров’я та добробут.

Йти на рибалку.

Нагадаємо, що цього тижня продовжують святкувати Масляну-2023. Ми розповідали, як відзначити свято без шкоди для фігури.