Як швидко заправити нитку в голку: три лайфхаки від китайців (відео)

Найпростіші способи швидко й без нервів вирішити проблему

Час від часу одяг рветься і його доводиться зашивати власноруч. Однак зашивати одяг на собі не варто, адже це вважається поганою прикметою. Краще зняти порвану річ і тільки тоді братися за її реанімування.

Багато хто стикався з проблемою, коли заправити нитку в голку майже нереально. Причиною може бути як надто маленьке вушко голки, так і занадто ворсинчасті нитки. Однак є цілих три китайських лайфхаки, які допоможуть впоратися з проблемою. Ними поділився youtube-канал "Чарівна їжа".

Три способи швидко заправити нитку в голку:

Спосіб 1. Скористайтеся старою зубною щіткою. На неї вкладають нитку і насаджують голку зверху на щетинки — так у вушко прослизає і сама нитка.

Спосіб 2. Нитку потрібно розкласти на долоні й спробувати накрутити її на голку, енергійно потерши голкою по долоні — в якийсь момент нитка прослизне у вушко, утворивши вузол. Тоді залишається просто протягнути її далі. Цей спосіб спрацює для голки з будь-якою товщиною вушка.

Нитку потрібно розкласти на долоні й спробувати накрутити її на голку, енергійно потерши голкою по долоні — в якийсь момент нитка прослизне у вушко, утворивши вузол. Тоді залишається просто протягнути її далі. Цей спосіб спрацює для голки з будь-якою товщиною вушка. Спосіб 3. Можна самостійно змайструвати пристрій для втягування голки у вушко, скориставшись щіткою для прибирання будинку. Потрібно відрізати одну довгу ворсинку, скласти її навпіл і закріпити скотчем між двома великими монетами. Далі одягаємо голку на ворсину і переміщаємо її на самий кінець — якомога ближче до скріплених монет, а нитку просовуємо з іншого боку, заправляючи її у згин ворсини. Знімаючи голку, ви автоматично захопите нитку і вона виявиться уже заправленою у вушко.

Раніше ми розповідали, як треба виливати гарячу воду у раковину. Сантехніки застерігають, що кип’яток може зіпсувати труби і призвести до протікань, однак цей лайфхак врятує господинь від таких небажаних ситуацій.