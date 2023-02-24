Макс Барських зачарував мережу новим україномовним хітом: "Дякую Вам, мої незламні земляки"

Артист присвятив трек "звичайним українським синам, дочкам, батькам та мамам".

Відомий український співак Макс Барських у річницю повномасштабного вторгнення росії в Україну 24 лютого 2023 року презентував нову україномовну пісню під назвою "Мамо, не плач". Артист присвятив свій новий хіт своїм землякам, які надихають його за такі важкі часи.

Про прем’єра свого хіта Барських оголосив на своїй сторінці в Інстаграм і опублікував коротке відео зі студії звукозапису. Також у підписі до своєї публікації, артист подякував усім українцям за їх силу та непохитність.

"Дякую Вам, мої незламні земляки. Ви є натхнення для мене у ці важкі, але історичні часи. Цю пісню я присвячую не кіборгам, не міфічним супергероям, а звичайним українським синам, донькам, батькам та мамам. Тільки люди з крові та плоті можуть подолати зло, і це станеться. А доти співаємо душею! У найскладніші часи я завжди обіймаю і кажу своїй мамі "Мамо, не плач"" — написав співак.

У коментарях шанувальники Барських засипали артиста подяками та захопленими коментарями про його хіт. Фани зазначають, що у Макса справжній талант і своїми піснями він доводить до мурашок.

Макс Барських — Мамо, не плач

Мамо не плач я повернусь Все буде добре я вiрю чомусь Мамо чекай i передай всiм Не вiддамо ми нiкому наш дiм *** Всі наші діти мають бути вільні Ми повернемо всі наші міста Тримайтесь рідні, разом будем сильні Щоб перемоги час швидше настав. Їм не вдалось зламати нашу волю Бо кожен сам собі пообіцяв Стояти так ніби немає болю Ніби сталеві в грудях серця

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