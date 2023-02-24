Макс Барских очаровал сеть новым украиноязычным хитом: "Спасибо Вам, мои несокрушимые земляки"

Артист посвятил трек "обычным украинским сыновьям, дочерям, родителям и мамам".

Известный украинский певец Макс Барских в годовщину полномасштабного вторжения россии в Украину, 24 февраля 2023 года, презентовал новую украиноязычную песню под названием "Мамо, не плач". Артист посвятил свой новый хит своим землякам, которые вдохновляют его в столь трудные времена.

О премьере своего хита Барских объявил на своей странице в Инстаграм, и опубликовал короткое видео со студии звукозаписи. Также в подписи к своей публикации, артист поблагодарил всех украинцев за их силу и несгибаемость.

"Благодарю Вас, мои несгибаемые земляки. Вы есть вдохновение для меня в эти трудные, но исторические времена. Эту песню я посвящаю не киборгам, не мифическим супергероям, а обычным украинским сыновьям, дочерям, родителям и мамам. Только люди из крови и плоти могут преодолеть зло, и это произойдет. А до этого поем душой! В самые сложные времена я всегда обнимаю и говорю своей маме "Мама, не плачь"" — написал певец.

В комментариях поклонники Барских засыпали артиста благодарностями и восторженными комментариями о его хите. Фаны отмечают, что у Макса настоящий талант и своими песнями он доводит до мурашек.

Макс Барских — Мамо, не плач

Мамо не плач я повернусь Все буде добре я вiрю чомусь Мамо чекай i передай всiм Не вiддамо ми нiкому наш дiм *** Всі наші діти мають бути вільні Ми повернемо всі наші міста Тримайтесь рідні, разом будем сильні Щоб перемоги час швидше настав. Їм не вдалось зламати нашу волю Бо кожен сам собі пообіцяв Стояти так ніби немає болю Ніби сталеві в грудях серця

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