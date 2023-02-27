Всього один засіб позбавить вас вологи в будинку: бюджетне вирішення поширеної проблеми

Скористайтеся цією хитрістю і забудьте про підвищену вологість

Надмірна вологість у будинку – справжнє випробування для кожної господині, адже ця проблема може призвести до ще більших неприємностей. Через підвищену кількість вологи може зіпсуватися ваш ремонт: облізуть шпалери та фарба, а також може з’явитися пліснява та затхлий запах. Тому проблему потрібно вирішувати швидко.

Якщо ви стали "жертвою" підвищеної вологості, скористайтеся цією простою та економічною порадою щодо подолання цієї проблеми. Вам не знадобиться жодна хімія, а лише бюджетний засіб, який є на кожній кухні, пише santeplus.

Як позбутися вологості в будинку

Щоб протидіяти ризикам високої вологості, існує натуральне рішення, для якого потрібний лише один натуральний інгредієнт, доступний у кожному будинку – і це сіль грубого мелення.

В умовах вологості цей інгредієнт виявляється сильним та ефективним, оскільки він дезінфікує, поглинає та запобігає появі плям чорної плісняви, а також конденсату на вікнах. Трюк відмінний, а ціна його тим паче.

Що потрібно зробити:

Розріжте пластикову пляшку так, щоб вийшла місткість у вигляді конуса; Поверніть пляшку так, щоб шийка виявилася внизу; Помістіть його на блюдце або плоский та стійкий предмет; Наповніть пляшку, що розрізає, великою сіллю; Поставте пляшку і блюдце десь у будинку, де повітря сухе, як біля вікна, і спостерігайте. Велика сіль поглинатиме вологе повітря і утримуватиме його всередині контейнера.

Згодом ви навіть зможете спостерігати воду у блюдці, а це ознака того, що сіль необхідно оновити.

Раніше "Телеграф" розповідав, як вивести плісняву з герметика у ванній кімнаті. В цьому випадку вам потрібний один популярний апарат, який легко придбати у будь-якій аптеці.