Всего одно средство избавит вас от влаги в доме: бюджетное решение распространенной проблемы
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Воспользуйтесь этой хитростью, и забудьте о повышенной влажности
Избыточная влажность в доме – настоящее испытание для каждой хозяйки, ведь эта проблема может привести к еще большим неприятностям. Из-за повышенного количества влаги может испортиться ваш ремонт: облезут обои и краска, а также может появиться плесень и затхлый запах. Поэтому проблему нужно решать быстро.
Если вы стали "жертвой" повышенной влажности, воспользуйтесь этим простым и экономичным советом по преодолению этой проблемы. Вам не понадобится никакая химия, а лишь бюджетное средство, которое есть на каждой кухне, пишет santeplus.
Как избавиться от влажности в доме
Чтобы противодействовать рискам высокой влажности, существует натуральное решение , для которого требуется только один натуральный ингредиент, доступный в каждом доме — и это крупная соль.
В условиях влажности этот ингредиент оказывается сильным и эффективным, поскольку он дезинфицирует, поглощает и предотвращает появление пятен черной плесени, а также конденсата на окнах. Трюк отличный, а цена его тем более.
Что нужно сделать:
- Разрежьте пластиковую бутылку так, чтобы получилась емкость в виде конуса;
- Поверните бутылку так, чтобы горлышко оказалось внизу;
- Поместите его на блюдце или плоский и устойчивый предмет;
- Наполните разрезанную бутылку крупной солью;
- Поставьте бутылку и блюдце где-нибудь в доме, где воздух сухой, как у окна, и наблюдайте. Крупная соль будет поглощать влажный воздух и удерживать его внутри контейнера.
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