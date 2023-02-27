Всего одно средство избавит вас от влаги в доме: бюджетное решение распространенной проблемы

Воспользуйтесь этой хитростью, и забудьте о повышенной влажности

Избыточная влажность в доме – настоящее испытание для каждой хозяйки, ведь эта проблема может привести к еще большим неприятностям. Из-за повышенного количества влаги может испортиться ваш ремонт: облезут обои и краска, а также может появиться плесень и затхлый запах. Поэтому проблему нужно решать быстро.

Если вы стали "жертвой" повышенной влажности, воспользуйтесь этим простым и экономичным советом по преодолению этой проблемы. Вам не понадобится никакая химия, а лишь бюджетное средство, которое есть на каждой кухне, пишет santeplus.

Как избавиться от влажности в доме

Чтобы противодействовать рискам высокой влажности, существует натуральное решение , для которого требуется только один натуральный ингредиент, доступный в каждом доме — и это крупная соль.

В условиях влажности этот ингредиент оказывается сильным и эффективным, поскольку он дезинфицирует, поглощает и предотвращает появление пятен черной плесени, а также конденсата на окнах. Трюк отличный, а цена его тем более.

Что нужно сделать:

Разрежьте пластиковую бутылку так, чтобы получилась емкость в виде конуса; Поверните бутылку так, чтобы горлышко оказалось внизу; Поместите его на блюдце или плоский и устойчивый предмет; Наполните разрезанную бутылку крупной солью; Поставьте бутылку и блюдце где-нибудь в доме, где воздух сухой, как у окна, и наблюдайте. Крупная соль будет поглощать влажный воздух и удерживать его внутри контейнера.

Со временем вы даже сможете наблюдать воду в блюдце, а это признак того, что соль необходимо обновить.

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