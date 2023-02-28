Виберіть картинку та дізнайтесь, що вас порадує протягом місяця

Подивіться на зображення та виберіть те, яке сподобалося вам найбільше

Психологічний тест по картинці може розповісти про людину набагато більше, ніж вона сама, тому багато психологів часто використовують їх під час сеансів. Однак пройти їх можна і заради своєї цікавості. Наприклад, щоб дізнатися трохи про свій характер, або навіть дізнатися які події чекають вас у майбутньому.

Психолог і таролог під ніком menyaumir у своєму блозі в Інстаграмі пропонує заглянути трохи вперед і дізнатися, що вас порадує протягом місяця. Варто зазначити, що розклад актуальний саме в момент прочитання незалежно від дати його публікації.

Все, що потрібно зробити, це: розслабитися, подивитися на картинки та вибрати ту, яка приваблює вас найбільше. Не думайте довго, адже тоді тест не покаже точний результат. Довіртеся до своєї інтуїції.

Виберіть першу вподобану карту і дізнайтеся, що порадує вас протягом місяця:

Результати візуального тесту

1.Сови

Відмінна карта, життя дає вам у руки ключ. Вас порадує розв'язання якоїсь проблеми, адже це допоможе просуванню всіх інших справ. І з цього моменту вам почнеться новий етап життя, повний нових приємних завдань.

2.Букет

Ця прекрасна карта говорить про те, що вас радуватиме повна задоволеність життям, щастя, адже вас переслідуватиме успіх у всіх починаннях. Також ця карта особливо хороша для жінок, деяких порадують приємні новини у серцевих справах, любов та увага з боку партнера, можливо, подарунок.

3.Дерево

Ця карта каже, що вас порадує хороший стан вашого здоров’я, тих, хто мав проблеми з цим. Когось порадують власні сили та можливості у роботі, кар’єрі, у справах. А також ви будете радіти своєму надійному оточенню, хорошій родині. Загалом, зрозумієте, як прекрасне ваше життя.

4. Конюшина

Щаслива карта каже вам, що ви будете раді невимовній удачі, всі проблеми сьогоднішнього дня зникнуть, будь-які прикрості зміняться радістю та оптимізмом. Ви відчуєте щастя. Когось порадує прибуток, успіх у кар’єрі. А також деяких порадує можливість завести стосунки, адже якась людина думає про вас та має бажання ощасливити вас.

5.Труна

Не варто боятися цієї карти. Вона означає, що ви будете раді змінам у вашому житті. Так, зміни несуть розгубленість і невідомість, але не у вашому випадку, ви будете раді цьому, нарешті щось почало змінюватися. Деякі будуть раді розриву болісних відносин (у будь-якій сфері), розлучення, звільнення з ненависної роботи. Хтось буде радіти від трансформації всередині себе, зміні світогляду і світовідчуття. У будь-якому випадку всі зміни лише на благо, принесуть із собою велике щастя, адже наступною картою випало сонце, одна з найсприятливіших карток.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також робив фінансовий гороскоп Таро для всіх знаків Зодіаку на тиждень.