Выберите картинку и узнайте, что вас порадует в течение месяца

Посмотрите на изображения и выберите то, которое понравилось вам больше всего

Психологический тест по картинке может рассказать о человеке намного больше, чем он сам, поэтому многие психологи часто используют их во время сеансов. Однако пройти их можно и ради своего любопытства. К примеру, чтобы узнать немного о своем же характере, или даже узнать какие события ждут вас в будущем.

Психолог и таролог под ником menyaumir в своем блоге в Инстаграм предлагает заглянуть немного вперед и узнать, что вас порадует в течение месяца. Стоит отметить, что расклад актуален именно в момент прочтения, не зависимо от даты его публикации.

Все, что нужно сделать, это: расслабиться, посмотреть на картинки и выбрать ту, которая привлекает вас больше всего. Не думайте долго, ведь тогда тест не покажет вам точный результат. Доверьтесь своей интуиции.

Выберите первую приглянувшуюся карту и узнайте, что порадует вас в течение месяца:

Результаты визуального теста

1.Совы

Отличная карта, жизнь даёт вам в руки ключ. Вас порадует решение какой-то проблемы , ведь это поможет продвижению всех остальных дел. И с этого момента для вас начнётся новый этап жизни, полный новых приятных задач.

2.Букет

Эта прекрасная карта говорит о том, что вас будет радовать полная удовлетворённость жизнью, счастье, ведь вас будет преследовать удача во всех начинаниях. Также эта карта особенно хороша для женщин, некоторых порадуют приятные новости в сердечных делах, любовь и внимание со стороны партнёра, возможно подарок.

3.Дерево

Эта карта говорит, что вас порадует хорошее состояние вашего здоровья , тех кто имел проблемы с этим. Кого-то порадуют собственные силы и возможности в работе, карьере, в делах. А также вы будете радоваться своему надёжному окружению, хорошей семье. В общем, поймете как прекрасна ваша жизнь.

4.Клевер

Счастливая карта говорит вам, что вы будете рады несказанной удаче, все проблемы сегодняшнего дня исчезнут, любые огорчения сменятся радостью и оптимизмом. Вы почувствуете счастье. Кого-то порадует прибыль, успех в карьере. А также некоторых порадует возможность завести отношения, ведь какой-то человек думает о вас и имеет желание осчастливить вас.

5.Гроб

Не стоит бояться этой карты. Она означает, что вы будете рады изменениям в вашей жизни. Да, изменения несут растерянность и неизвестность, но не в вашем случае, вы будете рады этому, наконец-то что-то начало меняться. Некоторые будут рады разрыву мучительных отношений (в любой сфере) , разводу, уходу с ненавистной работы. Кто-то будет радоваться от происходящей трансформации внутри себя, изменении мировоззрения и мироощущения. В любом случае все изменения лишь во благо, принесут с собой большое счастье, ведь следующей картой выпало солнце, одна из самых благоприятных карт.

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