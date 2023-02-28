Як приготувати їстівну свічку: потрійна користь з найпростіших продуктів
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Така свічка і світло дасть, і зігріє, і ще й з’їсти її можна
Під час відключень світла хтось користується ліхтариком, а хтось освітлює свій дім звичайними свічками. Раніше ми розповідали, як вибрати хорошу свічку, яка довго горітиме і не буде смердіти, тепер же розкажемо, як зробити їстівну свічку.
Така оригінальна страва не дуже яскраво горітиме, зате у неї гарний аромат і, знову ж таки, її можна з’їсти. Ми не жартуємо — до її складу входить масло, запечений часник і трави, що й робить свічку повністю їстівною (окрім гнота, звичайно). Як зробити таку свічку, розповідається на інстаграм-сторінці buzzfeedtasty.
Що нам потрібно:
- масло вершкове
- часник
- розмарин
- чебрець
- орегано
- цедра лимона
- каструля з товстим дном
- ґніт
- одноразовий стаканчик
Як зробити їстівну свічку
- Візьміть каструлю із товстим дном і розігрійте її.
- Зменште вогонь до мінімуму й покладіть масло.
- Тим часом у духовці запечіть головку часнику.
- Поріжте запашні трави, очистіть запечений часник і розімніть його виделкою, щоб він міг добре перемішатися з маслом. Додайте все у каструлю й натріть туди ж цедру з одного лимона. Все гарно розмішайте.
- В одноразовий стаканчик поставте ґніт і залийте туди гаряче ароматне масло.
- Почекайте, доки масло охолоне і помістіть свічку у холодильник — до повного застигання.
Перед використанням їстівну свічку дістають зі стаканчика і поміщають на тарілку. Ґніт треба підрізати до потрібної довжини — він не має бути занадто довгим. Коли ви запалите таку свічку, масло почне танути і в нього можна буде вмокати хліб.
Раніше ми розповідали, як зробити бюджетний ліхтарик, який прослужить 3 місяці. Його собівартість — менш як 100 гривень.