Як приготувати їстівну свічку: потрійна користь з найпростіших продуктів

Така свічка і світло дасть, і зігріє, і ще й з’їсти її можна

Під час відключень світла хтось користується ліхтариком, а хтось освітлює свій дім звичайними свічками. Раніше ми розповідали, як вибрати хорошу свічку, яка довго горітиме і не буде смердіти, тепер же розкажемо, як зробити їстівну свічку.

Така оригінальна страва не дуже яскраво горітиме, зате у неї гарний аромат і, знову ж таки, її можна з’їсти. Ми не жартуємо — до її складу входить масло, запечений часник і трави, що й робить свічку повністю їстівною (окрім гнота, звичайно). Як зробити таку свічку, розповідається на інстаграм-сторінці buzzfeedtasty.

Що нам потрібно:

масло вершкове

часник

розмарин

чебрець

орегано

цедра лимона

каструля з товстим дном

ґніт

одноразовий стаканчик

Як зробити їстівну свічку

Візьміть каструлю із товстим дном і розігрійте її. Зменште вогонь до мінімуму й покладіть масло. Тим часом у духовці запечіть головку часнику. Поріжте запашні трави, очистіть запечений часник і розімніть його виделкою, щоб він міг добре перемішатися з маслом. Додайте все у каструлю й натріть туди ж цедру з одного лимона. Все гарно розмішайте. В одноразовий стаканчик поставте ґніт і залийте туди гаряче ароматне масло. Почекайте, доки масло охолоне і помістіть свічку у холодильник — до повного застигання.

Перед використанням їстівну свічку дістають зі стаканчика і поміщають на тарілку. Ґніт треба підрізати до потрібної довжини — він не має бути занадто довгим. Коли ви запалите таку свічку, масло почне танути і в нього можна буде вмокати хліб.

Раніше ми розповідали, як зробити бюджетний ліхтарик, який прослужить 3 місяці. Його собівартість — менш як 100 гривень.