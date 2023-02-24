Лайфхак на випадок нових відключень: робимо бюджетний ліхтарик, який прослужить три місяці
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Докладна інструкція, яка допоможе без проблем створити домашній ліхтарик ціною менш як 100 гривень
Часті відключення світла, з якими українці уживалися останні декілька місяців, зробили популярними багатьох "доморощених" інженерів-конструкторів. В мережі тепер повно інструкцій, як зробити вдома свічки, які довго горітимуть, та ліхтарики "не за всі гроші". Раніше ми розповідали, наприклад, як зробити бюджетний "вічний ліхтарик" з двох батарейок. Він не дуже яскраво горить, зате досить мобільний і для освітлення невеликого приміщення цілком згодиться.
Тепер же розкажемо, як зробити вдома більш габаритний варіант ліхтарика, який прослужить вам до 3 місяців. Його собівартість — менш як 100 грн, а сам пристрій абсолютно безпечний у використанні, інформує rbc.ua.
Як зробити недорогий ліхтарик з підручних засобів
Такий бюджетний ліхтарик світитиме дуже яскраво: його можна використовувати як аварійне світло, нічник або бра. Він повністю безпечний, тож користуватися ним можна навіть поблизу пального. Тривалість безперервного використання — до 2-3 місяців.
Що нам потрібно:
- пластикова пляшка
- 2 міні-пальчикові батарейки
- шприц на 20 кубів
- 1-2 вивідні світлодіоди (5 мм, білий)
- один ртутний вимикач (перемикач, який замикає і розмикає електричний ланцюг завдяки невеликій кількості рідкої ртуті)
- шматок товстої міцної нитки
- 2 таблетки аспірину
Як змайструвати ліхтарик:
- Візьміть обидві батарейки та припаяйте до них ртутний вимикач "плюс" на "мінус".
- Притисніть датчик нахилу до батарейки й разом обмотайте ізострічкою.
- Припаяйте світлодіоди до батарейок.
- Запаяйте шприц з боку, де кріпиться голка, а тоді помістіть у корпус шприца конструкцію з батарейок.
- Вставте у порожню пляшку корпус шприца та обріжте ті частини, що виступають над шийкою пляшки. Має вийти рівний верх, на який встановлюється кришка від пляшки.
- Після цього вийміть шприц із пляшки, а в неї налийте воду і помістіть дві таблетки аспірину (замість води можна взяти спирт або горілку). Аспірин у воді розчиниться до стану пластівців, які утворять ефект "снігу, що падає", саме він не дасть воді "зацвісти" за 3 місяці використання ліхтарика.
- Перш ніж вставити в пляшку з водою шприц, підставте під нього товсту нитку, краще дуже міцну, наприклад, рибальську. Вона допоможе загнати всередину корпус шприца. Оскільки там усе герметично закрито і навіть повітря з пляшки не виходить. А завдяки нитці з посудини вийдуть усі бульбашки та зайва вода.
- Після того, як шприц повністю увійде у пляшку, обережно дістаньте нитку.
- Перевірте, щоб шприц був сухим зсередини. Помістіть у нього батарейки та закрийте кришкою. Переверніть ліхтарик й насолоджуйтесь не тільки світлом, яке він дає, а й гарним "сніжком".
Раніше ми розповідали, як зробити, щоб звичайна свічка горіла добу. Цей лайфхак дуже простий та зрозумілий, коштує він сущі копійки.