Які свічки краще купувати: плюси, мінуси та "підводні камені" різних видів

Які бувають свічки, які обрати, як відрізнити, скільки горять різні види — розповідаємо про все

Зважаючи на часті відключення світла, з якими у попередні місяці зіткнулися українці, людям довелося часто купувати свічки. І далеко не завжди їхня якість відповідала ціні. Щоб вам більше не довелося купувати низькоякісний товар, ми розкажемо, на які моменти слід звертати увагу у магазині.

Про те, якими бувають свічки, які з них найдовше горять, а які згоряють буквально за хвилини, розповідає видання META. За цими ознакам ви зможете відрізнити хорошу свічку від посередньої та заздалегідь дізнатися, чи не набридне вам її запах ещ в перші хвилини використання.

Які бувають свічки і які краще обирати

Найкращими вважаються воскові свічки, трохи гіршими, але теж досить непоганої якості – стеаринові, а от звичайні парафінові — такий собі варіант. Єдина їхня справжня перевага — низька ціна. Саме парафінові найшвидше згоряють. Чи виправдана така "економія" — питання спірне.

Віск для свічок може бути бджолиним або рослинним, наприклад, соєвим, кокосовим чи навіть абрикосовим. Така свічка матиме дуже приємний аромат при згорянні, тоді як парафін (продукт перегонки нафти) вас навряд чи потішить своїм запахом. А є ще медові воскові свічки, які при згорянні виділяють бактерицидні речовини в повітря.

Як вибрати аромат свічки

Ароматичні свічки потрібно підбирати як парфум, тобто на власний смак. Є всього кілька загальних порад, до яких варто прислухатися, щоб не довелося шукати, кому передарувати невдалу покупку:

Аромат має підтримувати атмосферу у приміщенні, а не "диктувати" її. Тому він не має "сперечатися" з інтер'єром — тільки доповнювати.

Для спальні підійдуть спокійні та розслаблюючі аромати, тоді як для ванної – бадьорі та цитрусові, а для кухні – ті, що пробуджують апетит. На робочому місці можна поставити свічку з активним цитрусовим або ментоловим ароматом – він добре бадьорить.

Купуючи свічку, обов’язково звертайте увагу на її склад. Він має бути натуральним: рослинний або бджолиний віск, гніт з чистої бавовни або дерева, аромаолії в парфумерній композиції.

Як відрізнити воскову свічку від парафінової

Зробити це досить просто. Є кілька надійних способів:

Просто понюхайте свічку: запах воску ви не сплутаєте ні з чим. Парафінова ж свічка не пахнутиме ніяк, доки ви її не запалите. Далі спробуйте свічки навпомацки. Парафінові – гладенькі, а воскові – трохи шорсткі. Обережно спробуйте зігнути свічку: воскова зігнеться, а от парафінова почне ламатися. Візьміть ніж та акуратно зніміть зі свічки стружку. Парафін при розрізанні кришиться, а по воску ніж йде, як по маслу — вийде гарний та рівний зріз.

Скільки горять різні свічки

Парафінові свічки в середньому горять за 20-30 хв, воскова може горіти до 1 год. Стеаринова – це золота середина. Тривалість її горіння становить 40-45 хв.

Який гніт краще обирати

Вибір товщини гніту залежить від того, з якою метою ви запалюєте свічку: якщо гніт товстий, то полум'я буде великим, свічка горітиме досить яскраво, але недовго. Якщо ж гніт тонкий, то полум'я буде невеликим — свічка горітиме тьмяно, зате довго.

Раніше ми розповідали, як зробити, щоб звичайна свічка горіла добу. Обійдеться цей лайфхак у сущі копійки, а ефект вас приємно порадує.

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