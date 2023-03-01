У родині танцівниці Ілони Гвоздьової сталося горе

Про тяжку втрату хореограф повідомила у себе в соцмережах

В сім’ю відомої української танцівниці та хореографа Ілони Гвоздьової прийшло горе — не стало близької людини. Про це стало відомо сьогодні.

На своїй сторінці в інстаграм ексучасниця шоу "Танці з зірками" розмістила пост з фотографіями та підпис:

"Світла Вам пам’ять. Своїх рідних бабусь я втратила вже дуже давно, та вийшовши заміж за свого чоловіка, знов знайшла близьку людину! Це була неймовірна жінка, завжди щира посмішка, скільки добра і любові було в її очах, які в неї були золоті руки і найдобріше серце люблячої матері, бабусі і жінки. Завжди будемо пам’ятати Вас. Царство небесне. Амінь".

У коментарях шанувальники танцівниці висловлюють їй щирі співчуття та підтримку:

Нехай спочиває з богом

Боже, яка красива жінка …я думала то Ваша бабуся, бо зовні подібна до Вас ..

Тримайся. щирі співчуття вашій родині

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