"Не стало найдорожчої у світі": Ольга Сумська розчулила сімейними фото з покійної мамою (фото)

56-річна актриса вшанувала річницю смерті Ганни Сумської

Українська актриса театру і кіно Ольга Сумська, яка привітала шанувальниць з Днем української жінки, цього понеділка вшанувала річницю смерті своєї мами, теж актриси — Ганни Іванівни Сумської. Жінки не стало 27 лютого минулого року, всього через три дні після початку повномасштабної війни.

У себе в Інстаграмі Ольга Сумська опублікувала пост зі словами звернення до рідної людини, яка не встигла побачити всі жахи сьогоднішньої війни. Також 56-річна зірка виклала ряд спільних фото з Ганною Іванівною, зроблені як у сімейному колі, так і під час світських заходів.

"Рік без МАМИ… 27 лютого, 2022-го о 4 ранку не стало найдорожчої в світі… Хіба можна знайти такі слова, аби передати цей стан душі без тебе? Рідненька… Хоча б словечко почути, обійняти… В пам’яті залишаються найдорожчі миті життя і це ти, моя любов, моє життя!", — написала актриса.

Додамо, що Ганни Сумської не стало у віці 88 років. Заслужену артистку України поховали 1 березня в одній могилі з чоловіком, актором Сумським В'ячеславом Гнатовичем, на Байковому кладовищі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українська актриса Ольга Сумська показала, де ховається під час повітряних тривог і обстрілів. У своєму гардеробі зірка влаштувала домашнє "бомбосховище".