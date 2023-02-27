"Не стало самой дорогой в мире": Ольга Сумская тронула семейными фото с покойной мамой (фото)

56-летняя актриса почтила годовщину смерти Анны Сумской

Украинская актриса театра и кино Ольга Сумская, которая поздравила поклонниц с Днем украинской женщины, в этот понедельник почтила годовщину смерти своей мамы, тоже актрисы — Анны Ивановны Сумской. Женщины не стало 27 февраля в прошлом году, всего через три дня после начала полномасштабной войны.

У себя в Инстаграме Ольга Сумская опубликовала пост со словами обращения к родному человеку, не успевшему увидеть все ужасы сегодняшней войны. Также 56-летняя звезда выложила ряд общих фото с Анной Ивановной, сделанных как в семейном кругу, так и во время светских мероприятий.

"Год без МАМЫ… 27 февраля, 2022-го в 4 утра не стало самой дорогой в мире… Разве можно найти такие слова, чтобы передать это состояние души без тебя? Родненькая… Хотя бы слово услышать, обнять… В памяти остаются самые дорогие мгновения жизни и это ты, моя любовь, моя жизнь!", — написала актриса.

Добавим, что Анны Сумской не стало в возрасте 88 лет. Заслуженную артистку Украины похоронили 1 марта в одной могиле с мужем, актером Сумским Вячеславом Игнатьевичем, на Байковом кладбище.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинская актриса Ольга Сумская показала, где прячется во время воздушных тревог и обстрелов. В своем гардеробе звезда устроила домашнее "бомбоубежище".