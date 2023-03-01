Іменини Богдана у 2023 році: усі дні, коли Бодя святкує День ангела

Напевно, кожен має хоч одного знайомого Богдана

Ім’я Богдан не лише благородне та красиве, а ще й дуже поширене в Україні. "Телеграф" вирішив розповісти, що воно означає і коли всі Дні ангела Богдана протягом року.

Значення імені Богдан

Це класичне слов’янське ім’я, що складається зі слів "Богом даний". Дуже популярним воно було у середні віки, особливо серед поляків. Цікаво, що ім’я Богдан чи по-батькові Богданович часто давали незаконнонародженим дітям.

В інших мовах є ряд імен, які мають те саме значення, що й ім’я Богдан, але звучать зовсім інакше: Теодор, Феодот, Натаніель, Іонатан, Деодат, Божидар, Аллахберді, Кудайберген, Алловерді, Тенгріберген.

Церковна форма імені Богдан — Феодот.

Зустрічаються також розмовні форми Бодя, Богдаша, Даня.

Вважають, що носії імені Богдан зазвичай спокійні, врівноважені, але внутрішньо запальні. Також вони відрізняються працьовитістю, часто з них виходять добрі бізнесмени, медики та інженери, але вони в будь-якій сфері можуть досягти успіху, якщо робота будемо їм до душі.

Коли День ангела Богдана?

Носії імені Богдан святкують іменини близько 15 разів на рік за церковним слов’янським календарем:

4 січня, — мученик Феодот;

4 березня, — мученик Феодот (Богдан) Адріанопольський;

15 березня, — сповідник Феодот Киринейський;

12 травня, — Феодот Кізичний;

31 травня, 20 червня, 20 листопада, — мученик Феодот Анкірський;

11 червня, — мученик Феодот;

17 липня, — Феодот Лівійський, Феодот Римський;

15 вересня, — Феодот Шатохін, Феодот Кесарійський;

28 вересня, — Феодот Маркіанопольський (Мізійський);

25 жовтня, — Феодот, єпископ, Ефеський;

16 листопада, — мученик Феодот;

20 листопада, — Феодот Мелітинський.

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