Именины Богдана в 2023 году: все дни, когда Бодя празднует День ангела

Наверное, у каждого есть хоть один знакомый Богдан

Имя Богдан не только благородное и красивое, но еще и очень распространенное в Украине. "Телеграф" решил рассказать, что оно значит и когда все Дни ангела Богдана в году.

Значение имени Богдан

Это классическое славянское имя, составленное из слов "Богом данный". Очень популярно оно было в средние века, особенно среди поляков. Интересно, что имя Богдан или отчество Богданович часто давали незаконнорожденным детям.

В других языках есть ряд имен, которые имеют то же значение, что и имя Богдан, но звучат совсем иначе: Теодор, Феодот, Натаниэль, Ионатан, Деодат, Божидар, Аллахберди, Кудайберген, Алловерди, Тенгриберген.

Церковная форма имени Богдан, — Феодот.

Встречаются также разговорные формы Бодя, Богдаша, Даня.

Принято считать, что носители имени Богдан обычно спокойные, уравновешенные, но внутренне вспыльчивые. Также они отличаются трудолюбием, часто из них выходят хорошие бизнесмены, медики и инженеры, — но они в любой сфере могут добиться успеха, если работа будем им по душе.

Когда День ангела Богдана?

Носители имени Богдан празднуют именины около 15 раз в году по церковному славянскому календарю:

4 января, — мученик Феодот;

4 марта, — мученик Феодот (Богдан) Адрианопольский;

15 марта, — исповедник Феодот Киринейский;

12 мая, — Феодот Кизический;

31 мая, 20 июня, 20 ноября, — мученик Феодот Анкирский;

11 июня, — мученик Феодот;

17 июля, — Феодот Ливийский, Феодот Римский;

15 сентября, — Феодот Шатохин, Феодот Кесарийский;

28 сентября, — Феодот Маркианопольский (Мизийский);

25 октября, — Феодот, епископ, Ефесский;

16 ноября, — мученик Феодот;

20 ноября, — Феодот Мелитинский.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему нельзя дарить ножи мужчинам на праздники.