Именины Богдана в 2023 году: все дни, когда Бодя празднует День ангела
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Наверное, у каждого есть хоть один знакомый Богдан
Имя Богдан не только благородное и красивое, но еще и очень распространенное в Украине. "Телеграф" решил рассказать, что оно значит и когда все Дни ангела Богдана в году.
Значение имени Богдан
Это классическое славянское имя, составленное из слов "Богом данный". Очень популярно оно было в средние века, особенно среди поляков. Интересно, что имя Богдан или отчество Богданович часто давали незаконнорожденным детям.
В других языках есть ряд имен, которые имеют то же значение, что и имя Богдан, но звучат совсем иначе: Теодор, Феодот, Натаниэль, Ионатан, Деодат, Божидар, Аллахберди, Кудайберген, Алловерди, Тенгриберген.
Церковная форма имени Богдан, — Феодот.
Встречаются также разговорные формы Бодя, Богдаша, Даня.
Принято считать, что носители имени Богдан обычно спокойные, уравновешенные, но внутренне вспыльчивые. Также они отличаются трудолюбием, часто из них выходят хорошие бизнесмены, медики и инженеры, — но они в любой сфере могут добиться успеха, если работа будем им по душе.
Когда День ангела Богдана?
Носители имени Богдан празднуют именины около 15 раз в году по церковному славянскому календарю:
- 4 января, — мученик Феодот;
- 4 марта, — мученик Феодот (Богдан) Адрианопольский;
- 15 марта, — исповедник Феодот Киринейский;
- 12 мая, — Феодот Кизический;
- 31 мая, 20 июня, 20 ноября, — мученик Феодот Анкирский;
- 11 июня, — мученик Феодот;
- 17 июля, — Феодот Ливийский, Феодот Римский;
- 15 сентября, — Феодот Шатохин, Феодот Кесарийский;
- 28 сентября, — Феодот Маркианопольский (Мизийский);
- 25 октября, — Феодот, епископ, Ефесский;
- 16 ноября, — мученик Феодот;
- 20 ноября, — Феодот Мелитинский.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему нельзя дарить ножи мужчинам на праздники.