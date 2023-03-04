Іменини Ярослава у 2023 році: всі дні, коли Ярік святкує День ангела

Напевно, кожен має хоч одного знайомого Яріка

Ім’я Ярослав не лише красиве та давнє, але ще й дуже поширене в Україні. "Телеграф" вирішив розповісти, що воно означає, звідки походить і коли всі іменини Ярослава протягом року.

Значення імені Ярослав

Це класичне двоосновне слов’янське ім’я, яке з’явилося шляхом додавання слів "яр" і "слав", і разом означає "ярий і славний" або "ярий славою". Це одне із небагатьох слов’янських імен, прийнятих православною церквою.

Ім’я Ярослав дуже популярне в Україні, росії, Польщі, Чехії, Словаччині. Також зустрічаються такі форми імені, як Яр, Ярік, Ярічек, Слава, Славік.

Можна згадати таких носіїв імені Ярослав як великий князь київський Ярослав Мудрий, князь галицький Ярослав Осмомисл, історики Ярослав Дашкевич та Ярослав Грицак, народний артист України Ярослав Лупій, живописці Ярослав Мацелюх та Ярослав Красневич, заслужений економіст України Ярослав Янушевич.

Прийнято вважати, що носії імені Ярослав зазвичай начитані, мають багато різних інтересів і хобі, люблять займатися спортом і подорожувати, мають підприємницьку жилку і зазвичай досягають кар’єрних успіхів.

Коли День ангела Ярослава?

Носії імені Ярослав святкують іменини лише тричі на рік за церковним слов’янським календарем:

5 березня, — князь Ярослав Мудрий;

3 червня, — князь Ярослав (Костянтин) Святославич Муромський;

8 грудня, — протоієрей Ярослав Савицький.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому за народними прикметами суворо заборонено дарувати чоловікам ножі.