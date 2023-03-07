Як вода та яблука допоможуть зупинити проростання картоплі: хитрі трюки від господарів з досвідом

Кілька дієвих лайфхаків, які можуть стати в пригоді

На початку весни часто буває, що картопля, відкладена на посадку, починає активно пускати паростки. Це стає справжньою проблемою, адже вживати у їжу таку бараболю не можна (якщо паростки виросли на 3 см і більше), а садити її ще занадто рано. Тим більше, що місця їй не знайдеться навіть у парнику чи теплиці, якщо там ви збираєтесь вирощувати помідори — ці дві культури дуже погані "сусіди", яких потрібно тримати якомога далі один від одного.

То що ж робити з картоплею, яка неочікувано пішла в ріст? Відповідь на це питання знає сайт facedobra, який ділиться кількома цікавими трюками, що їх уже багато років поспіль використовують досвідчені дачники-городники.

Умови зберігання картоплі, щоб вона не проростала

Температура. Її потрібно втримувати на рівні +2…+3 градуси. Також зверніть увагу на вологість — вона має бути в межах до 80-90%. Таким чином у бульбах вдасться "заморозити" процеси життєдіяльності, але вона при цьому не зіпсується. Провітрювання приміщення. Це ще одна важлива умова для того, що картопля долежала до потрібного вам часу. Щойно починається відлига, у приміщенні, де зберігається картопля, відкривають двері і прочиняють вікна, аби холодне повітря вільно циркулювало. Обирайте правильних "сусідів" для картоплі. Краще не зберігати її біля цибулі та часнику, адже вони можуть спровокувати ранню появу паростків. А от лимони та яблука біля ящиків з картоплею можна і навіть рекомендується ставити — ці фрукти діють навпаки і вбережуть бульби від занадто раннього "прокидання" від зимової сплячки. Розділяйте врожай. Не варто зберігати картоплю великими партіями — краще її розділити по ящиках чи мішках і ставити не впритул один до одного. Не забувайте про хорошу вентиляцію. На дно ящиків, до речі, можна класти сушену м’яту — вважається, що вона теж гальмує процеси розвитку бульби й уповільнює її проростання. Темнота. У приміщенні, де ви зберігаєте картоплю, повинно бути не тільки прохолодно, а й темно.

Що робити, якщо картопля почала проростати раніше часу

Є кілька варіантів зупинити цей процес. Цими трюками користується чимало досвідчених господарів і вони вважають їх досить ефективними.

1-ий варіант : якщо не можете підтримувати потрібну температуру, покладіть біля картоплі пляшки з замороженою водою. Доки вона буде танути, температура повітря у приміщенні падатиме, а картопля знову почне "засинати".

: якщо не можете підтримувати потрібну температуру, покладіть біля картоплі пляшки з замороженою водою. Доки вона буде танути, температура повітря у приміщенні падатиме, а картопля знову почне "засинати". 2-ий варіант : продумайте додаткову вентиляцію. Якщо є можливість, залишайте, наприклад, вікно у режимі провітрювання.

: продумайте додаткову вентиляцію. Якщо є можливість, залишайте, наприклад, вікно у режимі провітрювання. 3-ій варіант: покладіть до ящика з картоплею кілька яблук чи лимонів — вони затримають появу паростків і дозволять зберегти картоплю, яка вже почала проростати, до потрібно терміну.

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