Три популярні види підживлення овочів, які насправді "вбивають" урожай

Марганцівка, сіль або сода як підживлення не годяться

Щоб виростити врожай, мало посадити город. Найважливіша частина у догляді за рослинами, зокрема овочевими культурами, це підживлення. До речі, зараз дачники щосили підгодовують часник речовинами, які покращать їх зростання. Добрива бувають як хімічними, так і натуральними. Що стосується останніх, то вони, як і агресивна "хімія", можуть шкодити вашому майбутньому врожаю.

Як передає "Телеграф", у стоплист потрапили такі види підживлення, що часто використовуються, як марганцівка, сіль і сода. Досвідчені городники, пише UkrMedia, вже давно відмовилися від них, адже як добрива вони шкодять і ґрунту, і рослинам.

Чим не можна підгодовувати рослини на городі

Марганцівка

Розчин марганцівки можна використовувати як антисептик проти мікробів для різного інвентарю. Або ж марганцівкою підгодовують саджанці. І те, й інше – погана ідея. Ця речовина — сильний окислювач, тому неприпустима для застосування на кислому ґрунті, а в лужному середовищі — просто не засвоюється. Полив марганцівкою може вбити корисні бактерії.

Сіль

Нерідко цей найпростіший продукт застосовують, щоб відлякати шкідників-комах або слимаків і равликів. Проти останніх, до речі, є більш дієвий метод: слимаки втечуть за мить. Сіль же в цьому випадку поганий помічник: комах вона не вб’є, проте постраждають рослини. І проти бур’янів цей засіб не годиться, бо разом із ними перестануть рости й овочі. Крім того, через сіль на ґрунт може утворитися кірка, яка заважатиме рослинам отримувати вологу та повітря.

Сода

Використовуйте харчову соду у випічці, а не на дачній ділянці. Натрій лише гнітить рослини і ніякі плоди не виростуть. У підлужуванні кислого ґрунту вона так само не годиться: потрібна буде дуже пристойна кількість порошку.

Раніше "Телеграф" писав, що на дачній ділянці можуть стати в нагоді такі несподівані продукти, як пиво, молоко та кола. Дізнайтеся, від якої напасті їх використовують досвідчені дачники.