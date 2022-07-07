Три популярные подкормки овощей, которые на самом деле "убивают" урожай

Марганцовка, соль или сода в качестве подкормки не годятся

Чтобы вырастить урожай, мало посадить огород. Важнейшая часть в уходе за растениями, в частности овощными культурами, это подкормка. К слову, сейчас дачники вовсю подкармливают чеснок веществами, которые улучшат их рост. Удобрения бывают как химическими, так и натуральными. Что касается последних, то они, равно как и агрессивная "химия", могут вредить вашему будущему урожаю.

Как передает "Телеграф", в стоп-лист попали такие часто используемые виды подкормки, как марганцовка, соль и сода. Опытные огородники, пишет UkrMedia, уже давно отказались от них, ведь в качестве удобрения они вредят как почве, так и растениям.

Чем нельзя подкармливать растения на огороде

Марганцовка

Раствор марганцовки может использоваться как антисептик против микробов для различного инвентаря. Или же марганцовкой подкармливают саженцы. И то, и другое – плохая идея. Это вещество – сильный окислитель, потому недопустимо для применения на кислой почве, а в щелочной среде — попросту не усваивается. Полив марганцовкой может убить и полезные бактерии.

Соль

Нередко этот простейший продукт применяют, чтобы отпугнуть вредителей-насекомых или слизней и улиток. Против последних, к слову, есть более действенный метод: слизни убегут за миг. Соль же в этом случае плохой помощник: насекомых она не убьет, зато пострадают растения. И против сорняков это средство не годится, так как вместе с ними перестанут расти и овощи. Помимо того, из-за соли на почву может образоваться корка, которая будет мешать растениям получать влагу и воздух.

Сода

Используйте пищевую соду в выпечке, а не на дачном участке. Натрий лишь угнетает растения и никакие плоды не вырастут. В подщелачивании кислого грунта она так же не годится: нужно будет весьма приличное количество порошка.

Ранее "Телеграф" писал, что на дачном участке могут пригодится такие неожиданные продукты, как пиво, молоко и кола. Узнайте, от какой напасти их используют опытные дачники.