У яких знаків Зодіаку 9 життів: вони завжди отримують від долі другий шанс

Цим щасливцям вдається виходити сухими з води

В астрології вважається, що знак Зодіаку, під яким з’явилася на світ та чи інша людина, може впливати на її долю та характер. Кожен з 12 знаків має свої унікальні риси, які можуть проявлятися у різних аспектах життя. Тельці, наприклад, ніколи не пробачають образ, а Овни звикли висловлюватися прямо і ніколи не стануть приховувати правду.

Залежить, на думку астрологів, від знаку Зодіаку і везіння людини. Представників 4 знаків вважають особливо везучими — у них наче 9 життів, як у кота. Про цікаві характеристики Овна, Лева, Скорпіона та Водолія розповідає ukr.media.

Овен

Цей знак Зодіаку вражає своєю витримкою та умінням уникати небезпеки. Якщо Овен і потрапляє у халепу, то завжди виходить сухим із води. Навіть найбезглуздіші випадки закінчуються, на диво, вдало. Часом виникає відчуття, що ці люди спеціально кидаються у полум’я, щоб перевірити долю.

Лев

У них дуже добре розвинене шосте чуття. Левам вдається уникати небезпечних ситуацій і не натрапляти на очі бідам. Крім того, цьому представнику зодіакального кола властиво швидко відновлюватися після усіляких інцидентів, у яких могла постраждати їхня репутація або ж вони самі — фізично. Цьому сприяє природний оптимізм та легке (не плутати з легковажним!) ставлення до життя.

Скорпіон

Це справжній птах Фенікс, який здатен знову і знову відроджуватися з попелу. Плутон — планета-покровитель Скорпіонів — дарує їм неабиякий захист від небезпек та руйнації. Цей знак може випасти із вікна, а через кілька хвилин спокійно зайти в двері, неабияк здивувавши усіх свідків події. Їхня потужна енергетика — це справжня непробивна броня, яку вони носять із гордістю.

Водолій

Ці люди ніколи не чіпляються за своє минуле, тому готові розпочинати хоч тисячу нових життів. Коли стається щось погане, Водолії просто починають все заново. Нестандартне мислення та внутрішня сила дозволяють їм адаптуватися до будь-яких умов. Вони настільки живучі, що легко справляються з усіма життєвими негараздами.

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