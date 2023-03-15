У каких знаков Зодиака 9 жизней: они всегда получают от судьбы второй шанс

Этим счастливчикам удается выходить сухими из воды

В астрологии считается, что знак Зодиака, под которым появился на свет тот или иной человек, может влиять на его судьбу и характер. Каждый из 12 знаков имеет свои уникальные черты, которые могут проявляться в разных аспектах жизни. Тельцы, например, никогда не прощают обид, а Овны привыкли выражаться прямо и никогда не станут скрывать правду.

Зависит, по мнению астрологов, от знака Зодиака и везения человека. Представителей 4 знаков считают особенно удачливыми — у них как будто 9 жизней, как у кота. Об интересных характеристиках Овна, Льва, Скорпиона и Водолея рассказывает ukr.media.

Овен

Этот знак Зодиака поражает своей выдержкой и умением избегать опасности. Если Овен и попадает в беду, то всегда выходит сухим из воды. Даже самые нелепые случаи заканчиваются, на удивление, удачно. Порой возникает ощущение, что эти люди специально бросаются в пламя, чтобы проверить судьбу.

Лев

У них очень хорошо развито шестое чувство. Львам удается избегать опасных ситуаций и не попадаться на глаза бедам. Кроме того, этому представителю зодиакального круга свойственно быстро восстанавливаться после всяческих инцидентов, в которых могла пострадать их репутация или же они сами — физически. Этому способствует природный оптимизм и легкое (не путать с легкомысленным!) отношение к жизни.

Скорпион

Это настоящая птица Феникс, которая способна снова и снова возрождаться из пепла. Плутон — планета-покровитель Скорпионов — дарит им большую защиту от опасностей и разрушения. Этот знак может выпасть из окна, а через несколько минут спокойно зайти в дверь, изрядно удивив всех свидетелей происшествия. Их мощная энергетика — это настоящая непробиваемая броня, которую они носят с гордостью.

Водолей

Эти люди никогда не цепляются за свое прошлое, поэтому готовы начинать хоть тысячу новых жизней. Когда происходит что-то плохое, Водолеи просто начинают все заново. Нестандартное мышление и внутренняя сила позволяют им адаптироваться к любым условиям. Они настолько живучие, что легко справляются со всеми жизненными неурядицами.

Раньше мы делились китайским гороскопом в месяц Кролика, то есть март-апрель 2023 года. Этот особый период начался 20 февраля и продлится до 19 апреля.