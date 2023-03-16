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Народне свято Євтропіїв день: що не можна робити 16 березня, щоб не втратити щастя

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Головною подією Євтропієва дня було пробудження ведмедів
Головною подією Євтропієва дня було пробудження ведмедів. Фото pixabay.com

16 березня наші предки побоювалися ходити до лісу

Православна церква 16 березня вшановує пам’ять Євтропія Амасійського, який жив у Малій Азії в III-IV століттях. За народним календарем-2023 відзначається свято Євтропіїв день.

Наші пращури говорили: "Євтропій сніг топить". Дивились у цей день за погодою. Наприклад, якщо сонце 16 березня сіло у хмари — наступного дня буде негода.

Вважається, що цього дня ведмеді прокидаються від зимової сплячки і залишають свої барлоги. Тому на Русі 16 березня не ходили до лісу – боялися зустріти небезпечного звіра.

Що не можна робити 16 березня, щоб уникнути біди

  • Викидати сміття після заходу сонця, інакше винесете з дому достаток та щастя.
  • Виходити ввечері з дому – зустрінеться нечисть.
  • Брати гострі предмети – до сварки.
  • Класти гроші на стіл — можна втратити достаток.

Раніше ми розповідали про головні традиції та заборони Великого посту-2023. Піст триває цілих 7 тижнів і за цей час вірянин має підготуватися до свята Великодня не лише тілесно, а й душевно.

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