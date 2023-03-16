Народне свято Євтропіїв день: що не можна робити 16 березня, щоб не втратити щастя

16 березня наші предки побоювалися ходити до лісу

Православна церква 16 березня вшановує пам’ять Євтропія Амасійського, який жив у Малій Азії в III-IV століттях. За народним календарем-2023 відзначається свято Євтропіїв день.

Наші пращури говорили: "Євтропій сніг топить". Дивились у цей день за погодою. Наприклад, якщо сонце 16 березня сіло у хмари — наступного дня буде негода.

Вважається, що цього дня ведмеді прокидаються від зимової сплячки і залишають свої барлоги. Тому на Русі 16 березня не ходили до лісу – боялися зустріти небезпечного звіра.

Що не можна робити 16 березня, щоб уникнути біди

Викидати сміття після заходу сонця, інакше винесете з дому достаток та щастя.

Виходити ввечері з дому – зустрінеться нечисть.

Брати гострі предмети – до сварки.

Класти гроші на стіл — можна втратити достаток.

Раніше ми розповідали про головні традиції та заборони Великого посту-2023. Піст триває цілих 7 тижнів і за цей час вірянин має підготуватися до свята Великодня не лише тілесно, а й душевно.