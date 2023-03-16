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Народный праздник Евтропиев день: что нельзя делать 16 марта, чтобы не лишиться счастья

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Главным событием Евтропиева дня было пробуждение медведей
Главным событием Евтропиева дня было пробуждение медведей. Фото pixabay.com

16 марта наши предки опасались ходить в лес

Православная церковь 16 марта чтит память Евтропия Амасийского, который жил в Малой Азии в III-IV веках. По народному календарю-2023 отмечается праздник Евтропиев день.

Чувствуется приход весны, наши предки говорили "Евтропий снег топит". Смотрели в этот день за погодой. К примеру, если солнце 16 марта село в облака — на следующий день будет ненастье.

Считается, что в этот день медведи просыпаются от зимней спячки и покидают свою берлогу. Поэтому на Руси 16 марта не ходили в лес — боялись повстречать опасного зверя.

Что нельзя делать 16 марта, чтобы избежать беды

  • Выбрасывать мусор после захода солнца, иначе вынесете из дома достаток и счастье.
  • Выходить вечером из дома — встретится нечисть.
  • Брать острые предметы — к ссоре.
  • Класть деньги на стол — можно лишиться достатка.

Ранее мы рассказывали о главных традициях и запретах Великого поста-2023. Пост длится целых 7 недель и за это время верующий должен подготовиться к празднику Пасхи не только телесно, но и душевно.

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#Традиции #Праздники #Запреты