Народный праздник Евтропиев день: что нельзя делать 16 марта, чтобы не лишиться счастья

16 марта наши предки опасались ходить в лес

Православная церковь 16 марта чтит память Евтропия Амасийского, который жил в Малой Азии в III-IV веках. По народному календарю-2023 отмечается праздник Евтропиев день.

Чувствуется приход весны, наши предки говорили "Евтропий снег топит". Смотрели в этот день за погодой. К примеру, если солнце 16 марта село в облака — на следующий день будет ненастье.

Считается, что в этот день медведи просыпаются от зимней спячки и покидают свою берлогу. Поэтому на Руси 16 марта не ходили в лес — боялись повстречать опасного зверя.

Что нельзя делать 16 марта, чтобы избежать беды

Выбрасывать мусор после захода солнца, иначе вынесете из дома достаток и счастье.

Выходить вечером из дома — встретится нечисть.

Брать острые предметы — к ссоре.

Класть деньги на стол — можно лишиться достатка.

Ранее мы рассказывали о главных традициях и запретах Великого поста-2023. Пост длится целых 7 недель и за это время верующий должен подготовиться к празднику Пасхи не только телесно, но и душевно.