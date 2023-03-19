Іменини Антоніни у 2023 році: всі дні, коли Тоня святкує День ангела

В історії України є багато відомих Антонін

Ім’я Антоніна — нехай не найпоширеніше на сьогоднішній день в Україні, але давнє та красиве. "Телеграф" вирішив розповісти, що означає це ім’я, звідки воно взялося і коли всі Дні ангела Антоніни протягом року.

Значення імені Антоніна

Є кілька різних версій, звідки могло взятися ім’я Антоніна. Воно могло походить від латинського Antoninus, що означає "з роду Антоніїв", від давньогрецького Antonius, що означає "та, що вступає в бій", "суперниця". Крім того, Антоніна могло з’явитися і як похідне від грецького слова "антос", що означає "квітка".

Зустрічаються такі форми імені як Тоня, Ніна, Тося, Тонюся, Тоша.

В історії України є чимало знаменитих Антонін, серед яких гідні згадки фізик Антоніна Прихотько, колишня перша леді Антоніна Кравчук, лікарка Антоніна Король-Мельник, учасниця Євромайдану та ліквідатор аварії на ЧАЕС Антоніна Дворянець, волейболістка Антоніна Кривобогова, поетеса Антоніна Корінь, художниця Антоніна Іванова, сценаристка Антоніна Ноябрьова, співачка Антоніна Матвієнко, бандуристка Антоніна Голуб, актриса Антоніна Хижняк та інші.

Коли День ангела Антоніни?

Носії імені Антоніна святкують іменини дев’ять разів на рік за церковним православним календарем:

9 січня, — Антоніна Брянських;

22 січня, — мучениця Антоніна;

30 січня, — Антоніна;

14 березня, — Антоніна Нікейська;

20 березня, — Антоніна Новікова;

23 червня, — Антоніна Кродамнська;

26 червня, — Антоніна Нікейська;

10 серпня, — мучениця Антоніна;

15 грудня, — Антоніна Степанова.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому жінкам суворо заборонено дарувати годинники у подарунок за народними прикметами.