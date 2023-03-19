З Днем ангела, Антоніно! Чудові привітання та картинки на іменини Антоніни

Не забудьте привітати Тоню з іменинами

Ім’я Антоніна на сьогоднішній день в Україні не має сильної популярності, але воно все одно гарне та прекрасне. Раніше "Телеграф" розповідав, яке походження імені і коли всі Дні ангела Антоніни протягом року. Тепер ми приготували для Вас добірку яскравих привітань для Тоні з іменинами у віршах, прозі, картинках та листівках українською.

Короткі привітання з Днем ангела Антоніни своїми словами

Тоню! Цього чудового дня хочу побажати, щоб кожен день приносив тобі лише приємні сюрпризи, приводи для радості, усмішок і веселощів, і щоб усі негаразди завжди обходили твій дім десятою дорогою. Будь щаслива та кохана, з іменинами!

З Днем ангела, Антоніно! Від душі бажаю, щоб усі твої прагнення і мрії збувалися в найкоротші терміни, а ангел-охоронець завжди знаходив для тебе прямий і безхмарний шлях по життю, в обхід усіх нещасть і бід. Ти гідна найкращого, зі святом!

Дорога Тоня! Нехай у День твого ангела, і в усі інші дні року, твої очі блищать тільки від щастя, у душі ніколи не меркнуть любов до життя і віра в людей, а руки опускаються тільки під вагою квітів та подарунків. З іменинами!

Листівки для привітання Антоніни з Днем ангела

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, на яких пальцях не можна носити каблучки за народними прикметами.