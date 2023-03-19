С Днем ангела, Антонина! Отличные поздравления и картинки на именины Антонины
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Не забудьте поздравить Тоню с именинами
Имя Антонина на сегодняшний день в Украине не имеет сильной популярности, но все равно красивое и прекрасное. Ранее "Телеграф" рассказывал, каково происхождение имени и когда все Дни ангела Антонины в году. Теперь же мы приготовили для Вас подборку ярких поздравлений для Тони с именинами в стихах, прозе, картинках и открытках на украинском.
Короткие поздравления с Днем ангела Антонины своими словами
- Тонечка! В этот чудный день хочу пожелать, чтобы каждый день приносил тебе лишь приятные сюрпризы, поводы для радости, улыбок и веселья, и чтобы все невзгоды всегда обходили твой дом десятой дорогой. Будь счастлива и любима, с именинами!
- С Днем ангела, Антонина! От души желаю, чтобы все твои стремления и мечты сбывались в самые короткие сроки, а ангел-хранитель всегда находил для тебя прямой и благоприятный путь по жизни, в обход всех несчастий и бед. Ты достойна самого лучшего, с праздником!
- Дорогая Тоня! Пусть в День твоего ангела, и во все прочие дни в году, твои глаза блестели только от счастья, в душе никогда не меркла любовь к жизни и вера в людей, а руки опускались только под тяжестью цветов и подарков. С именинами!
Открытки для поздравления Антонины с Днем ангела
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, на каких пальцах нельзя носить кольца по народным приметам.