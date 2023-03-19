Именины Антонины в 2023 году: все дни, когда Тоня празднует День ангела

В истории Украины есть много известных Антонин

Имя Антонина, — пусть не самое распространенное на сегодняшний день в Украине, но древнее и красивое. "Телеграф" решил рассказать, что значит это имя, откуда оно взялось и когда все Дни ангела Антонины в году.

Значение имени Антонина

Есть несколько разных версий, откуда могло изначально взяться имя Антонина. Оно могло произойти от латинского Antoninus, что значит "из рода Антониев", от древнегреческого Antonius, что значит "та, что вступает в бой", "соперница". Кроме того, Антонина могло появиться и как производное от греческого слова "антос", что значит "цветок".

Встречаются такие формы имени как Тоня, Нина, Тося, Тонюся, Тоша.

В истории Украины есть довольно много знаменитых Антонин, среди которых достойны упоминания физик Антонина Прихотько, бывшая первая леди Антонина Кравчук, врач Антонина Король-Мельник, участница Евромайдана и ликвидатор аварии на ЧАЭС Антонина Дворянец, волейболистка Антонина Кривобогова, поэтесса Антонина Коринь, художница Антонина Иванова, сценаристка Антонина Ноябрева, певица Антонина Матвиенко, бандуристка Антонина Голуб, актриса Антонина Хижняк и другие.

Когда День ангела Антонины?

Носительницы имени Антонина празднуют именины девять раз в году по церковному православному календарю:

9 января, — Антонина Брянских;

22 января, — мученица Антонина;

30 января, — Антонина;

14 марта, — Антонина Никейская;

20 марта, — Антонина Новикова;

23 июня, — Антонина Кродамнская;

26 июня, — Антонина Никейская;

10 августа, — мученица Антонина;

15 декабря, — Антонина Степанова.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему женщинам строго запрещено дарить часы в подарок по народным приметам.