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Чому рожевий імбир заборонений в Європі: розкриваємо секрет суші-ресторанів

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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До суші зазвичай подають рожевий імбир
До суші зазвичай подають рожевий імбир. Фото cf.ua

Імбир завжди подають до суші, та чи безпечний він?

Корінь імбиру — знамените доповнення до страв азійської кухні. Українцям в такому контексті він відомий як традиційне доповнення до суші і ролів. Освіжаючий та пряний, він дозволяє повніше відчути смак риби і водоростів. До речі, імбир можна замаринувати вдома.

Але свіжий імбир — жовтувато-білий, його ми теж бачимо на прилавках. Чому ж маринований імбир часто рожевий, розповідає Ukr.Media.

Чому імбир рожевий?

Вважається, що рожевий колір привертає до себе увагу і виглядає апетитно. Щоб домогтися такого кольору, імбир фарбують харчовим барвником, найчастіше — Е124. Барвник не впливає на смак.

Є також версія, що рожевого відтінку імбир набуває, якщо використовувати для маринування тільки молоде коріння. Але насправді в Китаї, де розташовані виробництва, використовують лише стиглу сировину і, звісно ж, барвники.

Як маринують імбир на виробництві

Зазвичай це відбувається у декілька етапів. На першому відбирають красиве стигле коріння і пропускають його через спеціальний пристрій, який нарізає імбир на тонкі довгасті слайси. Шматочки ще раз оглядають на предмет браку, а потім промивають в підсоленій воді.

На останньому етапі слайси з дотриманням технології пакують в спеціальні пакети або банки, заливають маринадом і вакуумують пакет або закривають кришку банки. Секрет у маринаді — щоб імбир став рожевим, у нього додають барвник.

Є й альтернативний спосіб

Зараз все більша кількість ресторанів надає перевагу білому імбиру, бо про барвник знає більше споживачів. У магазинах на вибір є як білий, так і рожевий маринований імбир. В Європі інакше, там заборонені продукти з вмістом барвника Е124, тому туди завозять лише білий імбир. Якщо ви у європейському суші-ресторані помітили рожевий імбир, знайте — його спеціально для вас пофарбували соком буряка. До речі, цим же способом маринований корінь можна легко пофарбувати і в домашніх умовах.

А приготований таким чином імбир чудово смакуватиме до ролів із сиром, які теж можна зробити самотужки.

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#Суші #Імбир