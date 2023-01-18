Як замаринувати імбир вдома –10 хвилин і готово

Самостійно замаринувати імбир — зовсім не складно

Маринований імбир один з найпопулярніших інгредієнтів у всьому світі. Завдяки унікальним властивостям він також відомий перевагами для здоров’я, адже покращує травлення, зменшує запалення, допомагає схуднути та зігріває у холодні пори року. Незалежно від того, чи використовується імбир як начинка для суші, чи як гарнір до рибних та м’ясних страв, ця приправа додає особливий смак, який неможливо відтворити жодним іншим інгредієнтом. Щоб приготувати імбир вдома вам знадобиться менше п'яти складових та зовсім трохи часу. До речі, імбир додають також до компотів, варення та чаїв.

Рецепт запропонований на сайті food52.com – запевняє, що такий імбир смакуватиме краще за покупний, а зберігатиметься у холодильнику два тижні. Якщо ж ви бажаєте отримати імбир рожевого кольору — додайте скибочку буряка.

Інгредієнти:

1 великий корінь імбиру

1/2 склянки цукру

1/2 склянки води

1/2 склянки рисового оцту

1 чайна ложка солі

Приготування:

Промийте імбир. За допомогою ложки обережно зішкребіть шкірку. Наріжте його дуже тонкими скибочками за допомогою овочечистки. У вас має бути приблизно 1 склянка нарізаного імбиру. У маленькій каструлі змішайте разом цукор, воду, рисовий оцет і сіль, підігрійте аби цукор розчинився. Доведіть до кипіння на середньому вогні, а потім залийте маринадом імбир. Дайте трохи охолонути, а потім накрийте кришкою та поставте в холодильник на ніч перед подачею.

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